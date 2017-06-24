Манчестерский террорист собрал бомбу по видео с YouTube

Подозреваемый в совершении теракта в британском городе Манчестер Салман Абеди собрал бомбу по инструкциям, которые нашел в видео на YouTube. Об этом в субботу, 24 июня, сообщает The Evening Standard.

Издание подчеркивает, что первоначально при расследовании теракта представители спецслужб полагали, что взрывное устройство собрал опытный специалист. Такой вывод они сделали исходя из сложности бомбы. Также выяснилось, что необходимую информацию о том, какие именно химические вещества нужно использовать, Абеди скачивал в интернете.

Теракт на стадионе «Манчестер Арена» произошел вечером 22 мая. В результате погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за случившееся на себя взяла запрещенная в России группировка «Исламское государство».