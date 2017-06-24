Прошло две недели после того, как ряд стран мусульманского мира резво выступил против Катара, который, по мнению Саудовской Аравии, Египта, Бахрейна и целого ряда их союзников, поддерживает террористические группировки и опасно заигрывает с Ираном.

Все это время конфликт не находил развития, ограничившись разрывом дипломатических связей и запретом транспортного сообщения. И вот в СМИ попал список требований к Катару, который выдвинули четыре закоперщика блокады – Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн. Список состоит из 13 пунктов, среди которых основные:

- прервать все связи и прекратить поддержку «Братьев мусульман»;

- выдать скрывающихся на территории Катара разыскиваемых террористов;

- прекратить финансирование террористических группировок, от ИГИЛ до «Хезболлы»;

- закрыть информационное агентство «Аль-Джазира» и ряд других информационных ресурсов;

- прервать дипломатические отношения с Ираном, а торговлю с ним осуществлять в рамках санкционных ограничений;

- закрыть турецкую военную базу.

На все это отводится Катару десять дней. Совершенно неясно, что последует после этого срока, но, по-видимому, речь может идти только о двух опциях: либо Катар подчиняется, и тем самым лишается международной самостоятельности, становясь младшим и полностью зависимым партнером Саудовской Аравии, либо попадает в ситуацию бесконечно долгой изоляции, что скажется самым плачевным образом на экономике страны.

Сейчас продовольственный кризис в Катаре, который импортирует почти все продукты из-за рубежа, как-то смягчают поставки из Ирана и Турции. Но турецкий министр экономики Нихат Зейбекчи уже заявил, что, хотя в Катар было сделано 105 полетов грузовых самолетов, Турция не сможет поддерживать снабжение на таком интенсивном уровне.

Дипломатические усилия Кувейта, чьи представители курсируют между столицами участвующих в конфликте государств, пока ни к чему не привели. Ни Катар не готов уступать, ни тем более его противники. Министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш настаивает, что речь не идет о смене режима в Катаре, просто тому нужно сменить свою политику.

Гаргаш насчитал 59 разыскиваемых террористов, находящихся на территории Катара. Кроме того, он выразил общую позицию союзников о необходимости строгого контроля за поступлением финансовых средств террористам. История о том, как джихадистам должны были выплатить миллиард долларов в качестве выкупа за членов королевской семьи, оказавшихся в заложниках у ИГИЛ, произвела на всех впечатление. Деньги были перехвачены уже в одном из иракских аэропортов.

Кстати, представители просаудовской коалиции выразили большое неудовольствие по поводу того, что ультимативные требования оказались обнародованы, и обвинили Катар в том, что тот сделал это специально, чтобы воздействовать на процесс переговоров. Очевидно, например, что Турция не будет счастлива необходимости покинуть Катар.

Хотя недавно созданная военная турецкая военная база там носит чисто символический характер и число военных там не превышает пары сотен человек. Принуждение Катара к отказу от самостоятельной и проиранской позиции будет продолжаться, и это серьезный вызов Турции, которой тоже следует определяться, идти ли на конфронтацию с укрепляющимся и проверяющим свою силу мощным просаудовским союзом, за которым ясно просматривается поддержка США, либо пытаться сыграть свою игру в качестве посредника, не портя окончательно отношения ни с одной и сторон.

Эрдоган не раз уже использовал возможности Турции плодотворно контактировать со странами, которые исключают нормальные взаимоотношения между собой. Такую возможность нужно рассматривать как серьезный внешнеполитический ресурс. Мало что так ослабляет, как жесткая конфронтация, которая на первый взгляд выглядит как проявление силы. Это, кстати, в большей мере способствовало бы амбициям турецкого президента вырасти в лидера мусульманского мира, для этого нужно оставаться авторитетом для самых разных сторон этого мира, а не становиться однозначно на одну из этих сторон.