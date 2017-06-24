Эх, видно, забыли армяне, а вернее, их высокое руководство, свою же народную мудрость. А ведь есть у них в фольклоре такая замечательная пословица: «Виноградные выжимки никогда рисом не станут». Это к тому, как в попытке остановить массовое бегство за рубеж населения из всех регионов, в особенности из оккупированного азербайджанского Карабаха, власти придумывают немыслимые прожекты, и одним из таких стало решение освоить в Карабахе производство икры.

Нет, не баклажанной, что, казалось бы, вполне разумно для аграрного региона, а рыбьей. Правда, искусственной, эрзац, так сказать. Ума хватило не замахиваться на натуральную – в горных-то карабахских речушках за год ее максимум пару десятков килограммов от общего улова получишь. Зато с искусственной, синтетической, планы можно строить наполеоновские: завод построим, производство наладим, продукцию за границу продавать будем, все финансовые проблемы «НКР» порешим...

Но как выжимки не станут рисом, так и икра-имитация, икра-фальшивка никогда не была и не будет для людей ценным и желанным продуктом.

Не говоря уже о том, что эта очередная идея фикс не очень-то и выполнима. Даже если оставить в стороне международные правовые нормы, касающиеся экспорта продукции, произведенной на оккупированных территориях, трудно представить, как будут делать этот все же рыбный продукт на абсолютно безрыбной земле.

Икра-то хоть и искусственная, но производится или из настоящей, пусть и малоценной рыбешки, или из морских водорослей. А где это взять в карабахских горах? Завозить? Но тогда не мешало бы припомнить русскую пословицу: «За морем телушка полушка, да рупь перевоз». То есть на экспорт сырья уйдет столько денег, что производство будет разорительным. Можно, конечно, делать ее из желатина, слегка сбрызгивая пахнущим рыбой экстрактом (есть и такой метод), но ведь кто это покупать станет?

Думаете руководству «НКР» это неведомо? Вовсе нет, все оно знает. Просто инвестировать очередной прожект, естественно, будут богатые армянские дядюшки из диаспоры, а их денег, понятное дело, не жалко – пропадут, так пропадут, главное, чтобы себе побольше урвать.

Вообще-то, хоть эту икру-фальшивку во всем мире уже с полвека усиленно совершенствуют, продукция всего двух производителей в мире пользуется спросом. Как-то не очень жалуют ее люди – и невкусно, и дороговато, и для здоровья сомнительная польза. В общем, как гласит опять-таки армянская пословица:«Есть гадко, бросить жалко». Жалко потому, что производство отнюдь не дешёвое.

Но чего только не измыслишь, чтобы отчитаться перед западными сородичами за благотворительные денежки и заодно собственному населению мозги запудрить – вот, мол, как печемся о народе: и рабочие места будут, и икра на столе. Бегут-то люди в чужеземные страны в основном из-за голода и безработицы. Ну а что все фальшивое – и отчеты, и икра - выяснится позже, к тому времени еще что-нибудь нафантазируют.

В чем в чем, а в последовательности армянским властям не откажешь: постепенно, но неуклонно все их действия становятся фальшивкой – заверения российского руководства в своей вечной преданности и верности, рапорты о «победах» на фронте и азербайджанских диверсиях, президентские и парламентские выборы, потемкинские деревни в том же Карабахе, где никто не живет и жить не собирается, махинации с переездом армян из диаспоры на «историческую родину», которых обирают до нитки, а потом бросают на произвол судьбы…

Реально и достоверно одно: как можно больше пополнить свой капитал. И в этом саргсяновская клика весьма преуспела.