В Лондоне загорелся жилой дом

Жилой дом загорелся в восточном Лондоне в районе Бетнал Грин в субботу, на месте работают десять пожарных расчетов, а также спасатели, в общей сложности 72 человека, сообщает в субботу столичная противопожарная служба.

Из-за ЧП на дежурный номер поступило около 50 звонков от жителей близлежащих домов, первый звонок был примерно в 16:25. Известно, что возгорание началось в квартире на третьем этаже, причина пожара неизвестна, сведений о пострадавших нет.

Над четырехэтажным зданием, согласно Twitter-акаунтам очевидцев событий, поднимается "огромное облако дыма".

Повышенное внимание к ЧП такого рода в Лондоне началось после пожара 14 июня, когда загорелся 24-этажный жилой дом Grenfell Tower. Погибли по меньшей мере 79 человек.