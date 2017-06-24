Подписаться на уведомления
 

В Лондоне загорелся жилой дом

 

Жилой дом загорелся в восточном Лондоне в районе Бетнал Грин в субботу, на месте работают десять пожарных расчетов, а также спасатели, в общей сложности 72 человека, сообщает в субботу столичная противопожарная служба.

Из-за ЧП на дежурный номер поступило около 50 звонков от жителей близлежащих домов, первый звонок был примерно в 16:25. Известно, что возгорание началось в квартире на третьем этаже, причина пожара неизвестна, сведений о пострадавших нет.

Над четырехэтажным зданием, согласно Twitter-акаунтам очевидцев событий, поднимается "огромное облако дыма".

Повышенное внимание к ЧП такого рода в Лондоне началось после пожара 14 июня, когда загорелся 24-этажный жилой дом Grenfell Tower. Погибли по меньшей мере 79 человек.

1051 просмотров


Старости
Посол Азербайджана в США пошел на риск
Посол Азербайджана в США пошел на риск они о нас
Наша погода
Сегодня 27° / 20°
25 Июн 28° / 21°
26 Июн 28° / 19°
27 Июн 30° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8999 AZN
1 RUB   =   0.0285 AZN

Новостная лента

Мосул почти освобожден
Американские самолеты кружат над российскими кораблями в Средиземном море
Велосипедист на Ставрополье облил девушек кислотой
Число жертв нападений в Пакистане возросло до 85 человек
Новые полковники азербайджанской армии
В Лондоне загорелся жилой дом
Новая фальшивка Саргсяна: армянская икра наша реплика
Последняя надежда Катара: Эрдоган наш комментарий
Манчестерский террорист собрал бомбу по видео с YouTube
Кореи могут выступить единой олимпийской сборной
В Иране предотвратили серию терактов
Египет официально передал спорные острова Саудовской Аравии
В Турции запретили гей-парад
Грузия обзавелась крупнейшей ГЭС
В Бакинском аэропорту задержали мужчину с крупной партией золота
Парламент Великобритании подвергся кибератаке
К Земле подлетит потенциально опасный астероид
Италия переживает самый жаркий июнь в истории
В Азербайджане сократилось производство обуви
В Турции задержали группу террористов
Путин дал совет по написанию новостей
Израиль нанес удар по сирийским войскам
Берни Экклстоун: «Я думал, что Баку — это где-то на юге Флориды»
В массовой драке в Германии пострадали 15 полицейских
Жителей Лондона эвакуируют из-за угрозы новых пожаров
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться