Новые полковники азербайджанской армии

В канун празднования Дня Вооруженных сил группе офицеров присвоено очередное воинское звание полковника.

После доведения до личного состава соответствующих приказов министра обороны генерал-полковник Закир Гасанов рассказал о широкомасштабных структурных работах, проделанных в Вооруженных силах как результат внимания и заботы президента Ильхама Алиева.

Министр подчеркнул, что ответом на это высокое внимание, уделяемое армии государством, должно стать добросовестное выполнение каждым военнослужащим своих служебных обязанностей, умение достойно справиться со всеми поставленными задачами для оправдания доверия народа и государства.