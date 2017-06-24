Число жертв нападений в Пакистане возросло до 85 человек

Число погибших при трех взрывах и нападении боевиков в Пакистане возросло до 85 человек, передает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

Ранее сообщалось о 57 погибших.

Взрывы прогремели в пятницу в торговом районе города Парачинар, когда местные жители совершали покупки в честь окончания Рамадана. Погибли 67 человек.

В тот же день рядом с офисом главы полиции провинции Белуджистан в пакистанском городе Кветта также произошел взрыв. Погибли 14 человек.

Кроме того, боевики напали на полицейских в городе Карачи на юге страны. Жертвами нападения стали четыре стража порядка.