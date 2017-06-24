Американские самолеты кружат над российскими кораблями в Средиземном море

Военные самолеты США провели очередные разведывательные полеты над акваторией Средиземного моря вблизи побережья Сирии, где находятся корабли ВМФ России. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные сайтов, отслеживающих передвижение военной авиации.

По их сведениям, патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon и стратегический разведчик RC-135V, вылетевшие соответственно с авиабаз на Сицилии и Крите, осуществляли разведывательные полеты над районом вблизи побережья Сирии, который, согласно извещениям для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей, закрыт в связи с проведением ракетных пусков с кораблей ВМФ России 23, 28 и 30 июня.