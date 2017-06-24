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Мосул почти освобожден

 

Иракские правительственные силы наступают на последние участки исторической части Мосула, где укрылось менее 200 боевиков террористической группировки «Исламское государство», передает Al-Arabiya.

По данным источников в иракском командовании, в операции задействованы отряды армейского спецназа, Федеральной полиции и сил быстрого реагирования МВД страны. Под контролем боевиков остается порядка 500 кв.м в густонаселенной части Старого города на западном берегу реки Тигр. Большинство окопавшихся в жилых зданиях боевиков - снайперы и террористы-смертники. За последние сутки удалось ликвидировать 115 боевиков, отмечают в командовании.

Боевые действия сосредоточены в квартале Эль-Фарук вблизи от соборной мечети Ан-Нури. Культовое сооружение, где в 2014 году главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади объявил о создании «халифата», террористы сравняли с землей в среду.

Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади расценил эту акцию как «официальное заявление о поражении» ИГ.

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Мосул почти освобожден
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