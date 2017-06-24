В лагере для беженцев в немецком Херфорде 29-летний ганец изнасиловал 10-летнюю девочку из Азербайджана, сообщает haqqin.az со ссылкой на немецкие СМИ.

Преступника поймали, он сейчас за решеткой. Девочка доставлена в больницу.

Изнасилование произошло 6 июня на территории бывших британских казарм «Харевуд», где сейчас расположен центральный лагерь для беженцев, в котором проживают более 500 человек.

Медицинское обследование подтвердило, что ребенок был изнасилован. Преступника поймали сразу.

Сообщается, что после случившегося в лагере произошли беспорядки между азербайджанцами и африканцами. Даже была выдвинута идея переселить из лагеря всех черных африканцев во избежание мести. Но затем от этой затеи отказались. Было решено переселить девочку и ее семью.

В немецкой прессе не очень активно обсуждают данное преступление. По словам прокурора Штефани Ланге, делу не хотят давать широкую огласку, чтобы «защитить ребенка». Это возмутило местных жителей, которые считают, что должны узнавать о подобных происшествиях не из газет, а напрямую от властей.

Обвиняемый не отрицает своего преступления, но у следствия еще есть некоторые вопросы, ответы на которые оно рассчитывает получить в ходе допросов.

Между тем в немецкой организации, занимающейся вопросами сексуального насилия над детьми, заявили, что они предупреждали об опасности, которая угрожает детям беженцев в лагерях. Причем исходит она не только от других беженцев, но и от персонала, среди которого есть педофилы. Эксперты считают, что большинство таких преступлений семьи будут скрывать из-за опасений, что это негативно повлияет на процедуру предоставления им убежища.

Немецкая пресса вспомнила случаи сексуальных домогательств в отношении детей беженцев, которые стали известны общественности в 2016 году. Областной суд в Падерборне приговорил 33-летнего мужчину к двум годам лишения свободы за домогательства к 7-летней девочке. В Берлине 27-летний беженец из Пакистана был приговорен к 20 месяцам из-за прикосновений сексуального характера к 6-летней девочке. В Мюнхене 50-летний массажист был отправлен в тюрьму сроком на три года по причине приставаний к малолетним беженцам во время исполнения служебных обязанностей.