Президент США Дональд Трамп поздравил мусульман с окончанием месяца Рамазан и праздником разговения Ид аль-Фитр (Ураза байрам), передает РИА Новости.

«Мусульмане в США присоединяются к мусульманам всего мира в священный месяц Рамазан, сосредоточиваясь на делах веры и благотворительности. Празднуя Ид аль-Фитр с семьей и друзьями, они соблюдают традицию помощи соседям и преломления хлеба с людьми самого разного образа жизни.

Этот праздник напоминает нам о важности снисхождения, сострадания и доброй воли. Вместе с мусульманами всего мира США вновь выражают приверженность этим ценностям», — гласит поздравление Трампа, которое распространил Белый дом.