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Нефть начала дорожать

 

На днях цены фьючерсов эталонной марки нефти Brent перевалили за планку в $45 за баррель. Как известно, цены российской нефти Urals определяются с дисконтом к цене Brent. Нефть в общем объеме экспорта России играет ведущую роль, и служит одним из важнейших источников валюты. Доля Urals (включая новую марку - REBCO, получаемую на базе URALS) в общем объеме экспорта российской нефти превышает 80%.

За последние годы курс доллара в России в определенной степени зависел от мировых цен на нефть. Кратное снижение мировых цен на нефть привело к заметному ослаблению российского рубля. Это, в свою очередь, имело ряд негативных последствий для экономики страны.

Все в курсе, что Россия является крупнейшим экспортером ряда наших товаров (в частности, коньяка, а в сезон сбора продукции растениеводства – плодов и овощей), там находится многотысячная армия наших трудовых мигрантов. Поэтому серьезные перемены в экономике России сказываются и на нашей стране.

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Нефть начала дорожать
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