США могут выйти из договора по ракетам

Внутри администрации президента США Дональда Трампа разворачивается серьезная дискуссия о возможном выходе страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенного еще с СССР и продолжавшего работать с Россией, сообщает Politico.

Издание отмечает, что «это один из краеугольных договоров в деле разоружения с Россией, запрещающий целый класс ядерных ракет».

ДРСМД был подписан еще в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и лидером СССР Михаилом Горбачевым и отменял разработку и установку ракет с дальностью от 500 до 5,5 тыс. км.

По данным издания, ряд республиканцев в Конгрессе настаивают на таком шаге. По их мнению, необходимо начать разрабатывать эти ракеты в ответ на действия Москвы.

Так, конгрессмен и глава комитета по ядерным вооружениям Майк Роджерс заявил, что для Вашингтона «безответственно продолжать соблюдать договор, который давно оставил позади единственный участник помимо нас».