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Армяне продолжают интенсивные обстрелы

 

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских Вооруженных сил 148 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

«Подразделения вооруженных сил Армении, используя 82 миллиметровые минометы (10 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 148 раз», — говорится в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных земель Азербайджана.

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