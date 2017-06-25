Армяне продолжают интенсивные обстрелы

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских Вооруженных сил 148 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
«Подразделения вооруженных сил Армении, используя 82 миллиметровые минометы (10 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 148 раз», — говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных земель Азербайджана.