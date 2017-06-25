Эрдоган упал в обморок

Президент Турции Реджеп Эрдоган потерял сознание во время празднования Рамазан байрамы. Глава страны почувствовал недомогание, читая молитву, и лишился чувств, сообщает CNN Turk.

Инцидент с Эрдоганом произошел сегодня в мечети Мимара Синана, которая была открыта в 2012 году в районе Аташехир в азиатской части Стамбула. Президент Турции приехал туда, чтобы принять участие в молитве в честь Рамазан байрамы, передает CNN Turk.

Неожиданно Эрдогану стало плохо, и он чуть было не упал, но его подхватили стоявшие рядом люди.

Президенту была немедленно оказана врачебная помощь, он пришел в себя и вышел к журналистам и собравшимся, чтобы сообщить о своем состоянии.

"Дисбаланс произошел из-за проблем с сахаром и артериальным давлением, - сообщил Эрдоган собравшимся. - Но я уже восстановился и чувствую себя хорошо".