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Начальник Садаракской таможни снят с должности

 

Начальник Садаракского таможенного пункта Мирмухаммед Сеидов освобожден от занимаемой должности, сообщает сайт AzPolitika.info со ссылкой на свои источники. Сообщается также, что наряду с М.Сеидовым, своих постов лишился еще ряд таможенников. Причины кадровой чистки не уточняются.

Отметим, что начальник Садаракского таможенного пункта Мирмухаммед Сеидов стал особенно известен после того, как в декабре 2013 года был арестован в Турции. В то время гюленисты, которые занимали ключевые должности в правоохранительных органах Турции, перешли в атаку против правительства Эрдогана и начали антикоррупционные аресты. Так, были задержаны сыновья трех министров, очень много чиновников и бизнесменов.

В то время Мирмухаммед Сеидов в связи с лечением члена своей семьи находился в Стамбуле. 17 декабря он через Карс возвращался в Нахчыван. Однако, как писали турецкие СМИ, в аэропорту Карса сотрудники полиции задержали таможенника по обвинению в коррупционных связях с сотрудниками турецкого таможенного пункта Дильуджу. В домах этих турецких таможенников были обнаружены сотни тысяч долларов, документы, свидетельствующие о контрабанде нефтью, и другие доказательства их коррупционной деятельности.

После этих событий власти Турции уволили тысячи гюленистов из правоохранительных органов и органов исполнительной и судебной власти.

Мирмухаммед Сеидов несколько месяцев провел под арестом, но потом был освобожден и вернулся к исполнению своих служебных обязанностей. 

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