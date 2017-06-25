Смертник подорвал себя в толпе женщин и детей

По меньшей мере 12 человек погибли, более 20 получили ранения при взрыве в Мосуле, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на иракских военных медиков.

ЧП произошло в квартале Машахда. Террорист-смертник подорвал себя в толпе беженцев, пытавшихся покинуть осажденный город.

"Смертник внедрился в группу людей и устроил взрыв, чтобы они не смогли добраться до наших военных", — рассказал агентству представитель ВС Ирака. По данным военных медиков, среди пострадавших есть женщины и дети.

Телеканал Press TV сообщил, что иракской армии в субботу удалось организовать несколько безопасных коридоров, через которые мирные граждане смогут покинуть Мосул.

Ранее сообщалось, что иракские военные приготовились к решающему штурму центра города, где держать оборону остались менее 200 боевиков террористической группировки ИГИЛ.