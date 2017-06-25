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Кибервойна между Анкарой и Афинами

 

Группа греческих хакеров Anonymous Greece заявила, что взломала более 300 турецких сайтов в ответ на кибератаку на сайт премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, передает РИА Новости.

Поводом для кибервойны стали протесты Греции против чтения Корана в соборе Святой Софии в Стамбуле. Турецкие хакеры взломали сайт греческого премьера, а ответ греки пообещали обрушить сотню турецких сайтов.

Для начала они взломали сайты двух турецких телеканалов и страницу Университета Тайипа Эрдогана, затем десятки других и пообещали утечку личных данных с "крупных интернет-страниц".

"Мы преодолели 300 страниц, которые взломали в знак возмездия! Продолжаем динамично!" — говорится в заявлении Anonymous Greece на их странице в Facebook.

Греческие хакеры угрожают также обрушить работу турецких банков и биржи.

"Сегодня в пять вечера мы начинаем атаку на банки и биржи Турции", — заявили они.

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