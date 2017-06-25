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Эрдоган: «Требование закрыть нашу базу в Катаре – это оскорбление»

 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разделяет позицию Катара о неуместности требований, выдвинутых стране арабскими государствами для преодоления дипломатического кризиса. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters.

«Хотя они к нам с требованиями не обращались, но просить Турцию вывести свои войска из Катара оскорбительно по отношению к Турции», - приводит агентство слова Эрдогана.

Эрдоган добавил, что требования арабских государств, выдвинутые Катару для восстановления разорванных с ними отношений, являются нарушением международного права.

«Говоря о 13 условиях, мы поддерживаем и присоединяемся к Катару. Этот список не соответствует нормам международного права», - подчеркнул он.

Ранее правительство Катара назвало требования арабских государств невозможными, отметив, что они не имеют ничего общего с противостоянием терроризму и ставят своей целью ограничение суверенитета страны.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет, ранее разорвавшие дипломатические отношения с Катаром, выдвинули Дохе 13 условий для восстановления связей. По имеющимся сведениям, среди них - понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в стране. Кроме того, Катару необходимо будет выплатить странам, выдвинувшим требования, денежную компенсацию. Перечень этих требований был передан Катару Кувейтом.

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