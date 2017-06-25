Британские консерваторы хотят сменить премьер-министра

Члены Консервативной партии Великобритании выступают за смещение Терезы Мэй с поста премьер-министра страны. Об этом в воскресенье, 25 июня, пишет газета The Times.

На смену Мэй, по мнению консерваторов, должен прийти нынешний министр финансов Филип Хаммонд. Его заместителем должен стать министр по делам Brexit Дэвид Дэвис.

При этом указывается, что Хаммонд может быть назначен лидером правящей Консервативной партии уже в октябре, но лишь при условии, что покинет пост премьер-министра Великобритании через два года.

«Я думаю, что Филип Хаммонд — это наиболее вероятный кандидат на пару лет, а Дэвис будет заниматься Brexit», — рассказал один из представителей партии газете.

The Times также считает, что назначение Хаммонда на должность премьер-министра может не понравиться евроскептикам, которые с подозрением относятся к требованиям Хаммонда провести так называемый мягкий Brexit с упором на бизнес и рабочие места, а не на контроль над миграцией.

Среди возможных кандидатов на пост премьер-министра, помимо Хаммонда и Дэвиса, фигурирует также министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.