Подписаться на уведомления
 

Британские консерваторы хотят сменить премьер-министра

 

Члены Консервативной партии Великобритании выступают за смещение Терезы Мэй с поста премьер-министра страны. Об этом в воскресенье, 25 июня, пишет газета The Times.

На смену Мэй, по мнению консерваторов, должен прийти нынешний министр финансов Филип Хаммонд. Его заместителем должен стать министр по делам Brexit Дэвид Дэвис.

При этом указывается, что Хаммонд может быть назначен лидером правящей Консервативной партии уже в октябре, но лишь при условии, что покинет пост премьер-министра Великобритании через два года.

«Я думаю, что Филип Хаммонд — это наиболее вероятный кандидат на пару лет, а Дэвис будет заниматься Brexit», — рассказал один из представителей партии газете.

The Times также считает, что назначение Хаммонда на должность премьер-министра может не понравиться евроскептикам, которые с подозрением относятся к требованиям Хаммонда провести так называемый мягкий Brexit с упором на бизнес и рабочие места, а не на контроль над миграцией.

Среди возможных кандидатов на пост премьер-министра, помимо Хаммонда и Дэвиса, фигурирует также министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

266 просмотров


Старости
Посол Азербайджана в США пошел на риск
Посол Азербайджана в США пошел на риск они о нас
Наша погода
Сегодня 28° / 21°
26 Июн 29° / 19°
27 Июн 30° / 22°
28 Июн 32° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8999 AZN
1 RUB   =   0.0285 AZN

Новостная лента

Налоговики накрыли «левую» алкогольную продукцию + комментарий эксперта
Россия ответит на выход США из договора по ракетам
Сталин хотел осушить Каспий воскресное чтиво
В Баку гонки на выживание: автобусы без кондиционеров наши проблемы
Завтра в Баку будет жарко
Азербайджанский ученый прогнозирует новые землетрясения наши катастрофы
Квартирный вор: "Мне очень стыдно" фото; видео
Эльдар Махмудов даст показания по делу генерала Эльчина Гулиева? эксклюзив
Российский идеолог на приеме у Ильхама Алиева фото
Британские консерваторы хотят сменить премьер-министра
Эрдоган: «Требование закрыть нашу базу в Катаре – это оскорбление»
Кибервойна между Анкарой и Афинами
Смертник подорвал себя в толпе женщин и детей
Пожар в Пакистане: 120 погибших возгорание бензовоза
Начальник Садаракской таможни снят с должности
Эрдоган упал в обморок
В Турции перевернулся автобус: есть пострадавшие
Армяне продолжают интенсивные обстрелы
США могут выйти из договора по ракетам
Нефть начала дорожать
Трамп поздравил мусульман
При оползне в Китае погибли десятки людей
Стрельба в Калифорнии: есть жертвы
Ганец изнасиловал 10-летнюю азербайджанку Азербайджанцы поднялись мстить африканцам
Мосул почти освобожден
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться