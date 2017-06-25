В Азербайджане продолжаются громкие судебные процессы по уголовным делам генералов расформированного Министерства национальной безопасности. Особое внимание привлекает дело главы Антитеррористического центра генерала Эльчина Гулиева и его подчиненного Азера Мехтиева.

Как сообщает haqqin.az, потерпевшие по этому делу потребовали вызвать в суд бывшего министра национальной безопасности Эльдара Махмудова.

«Мы настаиваем, чтобы допросили Эльдара Махмудова. Обвиняемые утверждают, что вызывали в МНБ граждан по указанию министра и его заместителей, то есть это входило в их служебные полномочия. Поэтому очень важно допросить бывшего министра, на каком основании он давал такие указания. Он должен прийти и ответить здесь», - заявил на очередном заседании потерпевший Магсуд Махмудов.

Вместе с тем М.Махмудов назвал всё происходящее в суде шоу. Только Эльдар Махмудов, по мнению потерпевшего, может прояснить, чем были вызваны действия его подчиненных. Поэтому бывший министр должен быть обязательно допрошен в суде.

Напомним, что председательствует на процессе бывшего генерала МНБ Эльчина Гулиева судья Эльбек Аллахвердиев.

Первым на заседании дал показания бывший сотрудник МНБ Рафик Абдуллаев, подтвердивший, что именно он доставлял в МНБ бывшего заместителя главы Исполнительной власти Хазарского района Гейдара Алекперова. Бывший сотрудник МНБ уверял, что он сделал это по приказу в дальнейшем покончившего с собой заместителя главы Антитеррористического центра полковника Ильгара Алиева. Затем Р.Абдуллаев заявил, что больше никаких деталей этого дела не знает и ничего сказать не может.

Сам Гейдар Алекперов в своих показаниях на суде утверждал, что его оклеветали. «Кямиля Шукюрова держали в соседнем помещении и вынудили дать показания на меня. Потом в комнату, где меня содержали, вошел Рафик Абдуллаев, и я попросил его отвести меня именно к тому, кто вызвал в МНБ. Только после этого меня отвели к Ильгару Алиеву», - сказал потерпевший.

Он тоже потребовал вызвать в суд бывшего министра Эльдара Махмудова, однако суд не стал рассматривать это ходатайство.

Затем в качестве свидетеля дал показания свидетель Айдын Алекперов, сын потерпевшего Гейдара Алекперова. Свидетель сообщил, что после задержания его отца сотрудник МНБ Ильгар Алиев потребовал передать ему 500 тысяч манатов.

«Потом они снизили сумму до 300 тысяч манатов. Мы хоть и собрали требуемую сумму, половину из которой взяли в долг, так и не поняли, кому конкретно пошли деньги», - заявил свидетель.

«Они все называют имя Ильгара Алиева. Кем же в таком случае работал в этом управлении Эльчин Гулиев? Путь объяснится», - не выдержал потерпевший Магсуд Махмудов.

Потерпевший Халик Садыхов потребовал допросить в суде сотрудника МНБ Аяза Герайзаде, утверждая, что именно он вымогал у него деньги. Однако судья сообщил, что этот бывший сотрудник МНБ находится в розыске.

Очередное заседание суда по этому делу состоится 27 июля.