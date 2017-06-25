В Гейгельском районе жительница села Учтепе Фарида Алескерова в феврале обратилась в полицию с заявлением о том, что ее дом был ограблен, передает телеканал ARB TV.

После заявления Ф.Алескеровой сотрудники управления полиции района приступили к розыску преступника. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан односельчанин потерпевшей 47-летний Иттифаг Исмаилов.

Было установлено, что он похитил из дома Алескеровой предметы домашнего обихода на сумму в 1650 манатов.

"Я стесняюсь выйти в село и очень сожалею о содеянном. Мне очень стыдно", - сказал квартирный вор.

Следствие по делу продолжается.