В последние месяцы по анатолийско-ирано-кавказскому региону прокатилась волна землетрясений. В Азербайджане сейсмособытия были зарегистрированы в Огузе, Балакене, Гейчае, в акватории Каспия и т.д. Были толчки и в Иране, Турции, Грузии. Большая часть этих землетрясений, судя по всему, природно-тектонические. Однако существуют и такие виды сейсмособытий, как техногенно-тектонические и техногенные.

И, как рассказала haqqin.az доктор геолого-минералогических наук Азербайджана и России, начальник отдела “Комплексные геохимические исследования” Республиканского центра Сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (РЦСС при НАНА) Рамида Керамова, причиной возникновения техногенных землетрясений является нарушение геолого-экологической обстановки по вине человеческой деятельности.

Для начала отметим, что недавно власти Испании заявили о связи между проводимой ранее закачкой газа у берегов муниципалитета Винарос (автономное сообщество Валенсия) и подземными толчками в регионе. Об этом сообщал министр энергетики, туризма и цифровых технологий королевства Альваро Надаль Бельда. По его словам, соответствующие выводы содержатся в докладе группы специалистов Массачусетского технологического института.

В 2013 году жители южных районов Каталонии и северных - в Валенсии стали ощущать подземные толчки. После того, как число слабых землетрясений превысило 500, министерство приняло решение приостановить закачку газа и поручить экспертам определить источник подземных толчков.

Ранее свои исследования также провели специалисты Института геологии и горного дела и Института географии Испании. Оба научных учреждения пришли к выводу, что закачка газа под большим давлением привела к разрыву пластов, что в свою очередь вызвало колебания почвы.

Для Азербайджана – нефте - и газодобывающей страны, эта тема более чем актуальна. По словам Рамиды Керамовой, изучая причины, вызывающие техногенные землетрясения, специалисты научно-исследовательских институтов различных стран (Россия, США, Германия, Испания и др.) пришли к важным выводам: «Прежде всего, главное значение имеет процесс закачки газа, воды или их отбор в больших объемах, а также – наполнение водохранилищ значительной площади, который проводится под большим давлением и с большой скоростью. Он обязательно приводит к разрыву геологических пластов. Этот процесс, в свою очередь, через какой-то промежуток времени, сопровождается колебаниями почвы, т.е. – землетрясениями».

По словам эксперта, в основном, они редко бывают сильными и не превышают магнитуду, равную интервалу ml=3.0-3.9. Примером сейсмособытий, которые произошли по вышеуказанным причинам, являются землетрясения, очаги которых располагались в глубоких шахтах Скалистых гор Северной Америки, на западе США и Канады (1960 г.), шахтах Германии (2004, 2012 гг.), на газовом месторождении Туркмении (Газли, 1984 г.), в пределах Криворожского железорудного бассейна (Украина, Кривбасс – 2007, 2011, 2013 гг.), а также - в районе подводного газохранилища “Кастор” испанской провинции Винарос (2013 г.) и т.д.

Однако, технический прогресс остановить невозможно, особенно если речь идет об экономическом интересе. И поэтому, процесс закачки газа в ПХГ (подземные газовые хранилища) или его отбор, наполнение водами водохранилищ и эксплуатационных скважин для заполнения пустот в отработанных нефтегазовых или рудных месторождениях, а также – угольных шахтах, должен проводиться непосредственно с учетом специальных, комплексных сейсмо-геологических исследований.

По словам собеседника, в последние годы в Азербайджане проводятся широкомасштабные работы по эксплуатации на новом Шамкирском водохранилище. Одновременно ведутся работы по подготовке к строительству новых подземных газохранилищ.

«В свете последних научных данных об активизации сейсмической обстановки и грязевулканической деятельности в Азербайджане, организациям, которые участвуют в указанных работах, следует быть предельно осторожными и учитывать международные требования по безопасности окружающей среды. Вышеуказанные изыскания необходимы с целью оперативного предупреждения стратегических объектов от угрозы землетрясения», - отмечает Керамова.

«Следует особо отметить, что уже сейчас в Азербайджане есть разработки, благодаря которым мониторинг окружающей среды вблизи стратегических объектов с целью оперативного выявления сейсмической опасности является реальностью. Результаты этих исследований получены в отделе “Комплексные геохимические исследования” РЦСС при НАНА. Здесь, за 38 лет непрерывного мониторинга сейсмодинамического режима флюидов (СДРФ) в сейсмоактивных областях Азербайджане, накоплена огромная «База фактических данных по различным флюидодинамическим полям».

Она уникальная и единственная в мире по длительности (1979-2017 гг.) круглогодичных наблюдений, и поэтому не имеет мировых аналогов. На основе комплексного анализа этих данных, сопоставления их с “Базой данных по сейсмичности в акватории Каспия и на территории Азербайджана”, которая составлена сейсмологами РЦСС при НАНА, а также с “Каталогом землетрясений, реализованных в мире” за период времени 1986-2017 гг. (Россия ˗ г. Обнинск; США ˗ “Геологическая Служба”) сейсмогеохимиками были проведены широкомасштабные работы», - отмечает собеседник.

В частности, в отделе “Комплексные геохимические исследования” под руководством Рамиды Керамовой были разработаны, протестированы и внедрены в течение 2001-2016 гг. две автономные “Автоматизированные технологии №1 и №2 для оперативной оценки сейсмической обстановки в регионе и оперативного сейсмопрогноза». Приведем только последние результаты их применения в июне этого года.

Как известно, 7 июня этого года произошло ощутимое землетрясение (ml=5.1) в Южной Грузии. Процесс подготовки этого сейсмособытия отразился в виде аномального изменения фонового режима подземных вод и морской воды Каспия на объектах круглогодичного мониторинга еще 31 мая. В докладной записке за №96, которая была отправлена руководству РЦСС в тот же день, указывалось, что на основе применения “Автоматизированной технологии №1…” возможна реализация землетрясения в Южной Грузии, в “интервалах” магнитуды ml=3.0÷3.9 и на период времени 31.05-11.06.2017 г. Ошибка была в расчете интервала магнитуды и в расстоянии до эпицентра. Она составила 139 км. Но уже 6 июня, за 1 день до реализованного землетрясения, на основе использования “Автоматизированной технологии №2…” были даны более точные прогнозируемые “интервалы” координат и магнитуды в табличном и картографическом форматах. Ошибка в расстоянии до эпицентра составила уже 64 км.

Как известно, следующее более сильное, но далекое землетрясение произошло 12 июня в Эгейском море. Его очаг был расположен между греческим островом Лесбос и Турцией при удалении от Баку на расстояние 2054 км. Он реализовался с магнитудой (mb=6.3), и у азербайджанских ученых есть его эталонный “сейсмогеохимический портрет”, поэтому он входит в область наших сейсмопрогностических исследований. В связи с этим, нашими специалистами были отправлены руководству две докладные записки о подготовке сильного землетрясения в этом регионе. В одной из них, за №100 от 6 июня, рассмотрен временной период 06.06.-15.06.2017 г. и на основе интерпретации фактического материала по “Автоматизированной технологии №1…” отмечено, что в Западной Турции возможно сильное землетрясение и указаны “интервалы” магнитуды (mb=5.0-5.9) и координат, которые отличаются от фактических на 150 км. Вторая докладная за №101 от 7 июня также отразила аналогичный результат интерпретации наших данных уже по “Автоматизированной технологии №2…” в том же регионе. Ошибка в расстоянии до эпицентра соответствовала 240 км.

И наконец, на территории Азербайджана заранее, еще 2.06.2017 в докладной за №98 в “интервале времени” 02.06-13.06. 2017 г. было правильно указано, что возможно извержение грязевого вулкана в пределах Абшерона, которое и случилось 12 июня. Оказалось, что оно действительно произошло на вулкане “Кейреки”, который находится на расстоянии 12 км от Баку. Также нашла свое подтверждение информация (докладная записка за №106 от 14.06.2017 г.) о подготовке слабого землетрясения с “интервалами” магнитуды (ml=3.0-3.9) и координатами, указывающими на Лерикский район Азербайджана, во временном диапазоне 14.06-21.06 этого года И действительно, 14 июня в указанном регионе произошло землетрясение с магнитудой ml=3.2. Ошибка в координатах была равна всего 1 км.

Таким образом, анализ результатов, которые получены на основе разработанных автоматизированных технологий, по словам Керамовой, показал, что окончательное решение проблемы оперативного прогноза землетрясении не за горами. Специалист подчеркнула, что «есть полное основание полагать, что эта фундаментальная проблема может быть решена не только за рубежом, но и у нас в Азербайджане, силами азербайджанских ученых».