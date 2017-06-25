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В Баку гонки на выживание: автобусы без кондиционеров наши проблемы

Автор: Джейхун Наджафов, отдел социума 

С наступлением жарких дней проблема духоты в автобусах для жителей Баку становится крайне важной. И это вопрос не только комфорта, но и безопасности, защиты здоровья и работоспособности людей.

Интересно, что в требованиях к предприятиям, которые предоставляют услуги пассажирских перевозок четко отмечено, что автобусы должны быть обеспечены системой обогрева и охлаждения салона. То есть зимой должно быть тепло, а летом прохладно.

Как сообщил haqqin.az глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, из работающих в системе общественного транспорта Баку 2100 автобусов, оснащены кондиционерами только 25-30%. То есть 70% автобусов на внутри - и пригородных маршрутах не отвечают стандартам.

По словам Агаева, эта проблема решается поэтапно. «Автобусы будут заменяться по мере реализации программы утилизации старого общественного транспорта, которая начнется в конце этого или начале следующего года. Все новые автобусы должны отвечать международным стандартам: работать на экологически чистом дизельном топливе ЕВРО-5, иметь систему охлаждения воздуха, вместимость не менее 75 человек, должна быть низкая посадка пола автобуса, чтобы инвалидам, пожилым, людям с детской коляской было легче попасть в салон и т.д.», - отмечает собеседник.

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