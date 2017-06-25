Российское издание «Росбалт» обнародовало сенсационный материал, согласно которому в 1952 году вождь СССР Сталин, решил интенсифицировать нефтедобычу на Каспии и для этого придумал идею осушить Каспийское море.

По плану Сталина, воды Волги должны были уйти в Северный Казахстан. Река Терек отводилась бы в степи Калмыкии, а Кура запруживалась. Каспийское море тогда спасли гидрологи, объяснившие Сталину, что даже если сделать все это, не хватит насосов для откачки атмосферных осадков со дна водоема.

При советской власти было задумано немало проектов с огромным размахом, которые в случае реализации привели бы к масштабным изменениям природы и климата. Хорошо известны планы поворота сибирских рек на юг для развития сельского хозяйства в Казахстане и Средней Азии. Но в 1952 году рассматривался еще более глобальный проект — осушение дна Каспийского моря с целью более удобной добычи нефти.

Об этом проекте вскользь в 1990-е упоминал тогдашний министр нефтяной промышленности СССР Николай Байбаков, а в 2016 году в изданных мемуарах главы КГБ Ивана Серова появился и подробный рассказ о сталинских планах («Иван Серов. Записки из чемодана», изд-во «Просвещение», 2016 год).

Но сначала немного предыстории. Проекты отвоевания моря на Каспии появились сразу, как только там началась добыча нефти, т.е. с конца XIX века. Так, на Каспии была засыпана Биби-Эйбатская бухта в районе Баку. В 1906 году объявили конкурс на проект осушения. В 1909—1912 годах была построена каменная оградительная дамба и началась засыпка огражденного участка. Гражданская война прервала эти работы, но они вновь возобновились после установления советской власти в Азербайджане, и были окончательно завершены в 1927 году. Засыпанная площадь составила 300 га.

В 1949 году, как пишет российское издание, в Каспийском море в 40 км от берега была пробурена первая в СССР нефтяная скважина в открытом море. Так началось создание города на стальных сваях, названного «Нефтяные Камни». Однако сооружение эстакад, уходящих на многие километры от берега стоило очень дорого. Кроме того, их строительство возможно только на мелководье. Каспий тогда был основной территорией нефтедобычи в СССР (месторождения Западной Сибири еще не были открыты).

Встал вопрос, как там интенсифицировать добычу нефти. Так и появился в 1952 году план осушения Каспийского моря.

Иван Серов писал: «… Мне поручили ведать Гидропроектом, который возглавлял С.Я.Жук (Сергей Яковлевич Жук, советский гидротехник, академик, как главный инженер, возглавлял строительство Беломорско-Балтийского канала (1931—1933), был назван писателем Солженицыным одним из «главных подручных у Сталина и Ягоды» - haqqin.az.).

В 1952 году Серов был первым заместителем министра МВД и одновременно курировал строительство Волго-Донского канала.

Однажды вечером пришел ко мне Жук и говорит: «Вызывают с картой Каспийского моря к товарищу Сталину». Ну, говорю: «Подготовьте хорошую карту и идите, а потом доложите, какие указания будут».

В 2 часа ночи вернулся Жук и докладывает: товарищ Сталин сказал, надо подготовить предложения и расчеты, как можно и в какие сроки осушить Каспийское море. Я смотрю на него удивленными глазами, а он на меня с серьезным видом. Затем я обрел голос и говорю: «Ну, а вы что сказали?» Он отвечает: «Я сказал, это возможно, но я подсчитаю». Правда, товарищ Микоян выступил и сказал товарищу Сталину, что мы лишимся черной икры, которую экспортируем на весь мир за валюту. Тогда Сталин строго сказал Микояну, что ты рассуждаешь с торгашеских позиций, нам нефть нужна.

При этом было сказано: Волгу отвести в казахские степи, Куру запрудить, а на других реках, впадающих в Каспийское море, подумать, что сделать, чтобы они не наполняли Каспийское море. Срок дал две недели.

После этого сообщения я больше не мог ничего сказать, кроме как: «Ну, идите, думайте», но у меня в голове не укладывалась эта идея. Ну, поживем, увидим.

На днях зашел Жук и доложил, что днем был у Сталина и докладывал соображения по Каспийскому морю. Ну, и что, спрашиваю, решили? Жук говорит: «Я доложил расчеты. Для того, чтобы осушить Каспийское море и оголить Апшеронский перешеек, где имеется нефть, и выйти к нефтяным камням, необходимо распределить воды Волги в степях Казахстана. Для этого надо строить каналы, что потребует до 10 миллиардов рублей, срок 4-5 лет. То же самое нужно сделать с рекой Урал, но ее воды некуда будет девать. Надо отвести Терек, который может быть использован для орошения полей. Реку Кура можно запрудить, но строительство плотины обойдется очень дорого и, кроме того, с годами образуется громадное озеро, которое зальет большую площадь плодородной земли.

Если мы удачно отведем реки, то все равно Каспийское море будет немного наполняться от осадков, так как площадь зеркала составляет сотни квадратных километров. Однако испарение воды из моря будет только 4 см в год. Если еще организовать откачку воды из моря и плюс испарения, то и при этих условиях потребуется для осушения дна 16-17 лет». Товарищ Сталин заслушал и сказал: «Пожалуй, не стоит». Все поддержали его так же, и когда сказал «осушить». Я про себя подумал: «Слава богу, что не решились на это осушение».

Вот так, по прошествии десятков лет, раскрываются тайны истории. А ведь если бы Сталин пошел до конца, то, возможно, не было бы Каспийского моря.