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Россия ответит на выход США из договора по ракетам

 

Россия примет ответные меры в случае выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и последующего наращивания вооружения. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, передает РИА Новости.

«Мы будем внимательно отслеживать действия наших коллег в конгрессе и будем делать выводы. Если выход из договора произойдет и повлечет за собой наращивание вооружений, новое размещение ракет в Европе, мы смотреть сквозь пальцы на это не будем, будем принимать ответные меры», — отметил он.

Озеров добавил, что у США нет оснований обвинять Россию в невыполнении договора РСМД.

«Россия выполнила все взятые на себя обязательства по уничтожению ракет средней и малой дальности, они были уничтожены путем распила при контроле американской стороны. Причем Россия уничтожила на 1 тысячу ракет больше, чем США», — сказал он.

По его мнению, предложение конгресса США о выходе из договора можно рассматривать только как «попытку продолжения антироссийской истерии».

Ранее Politico сообщало, что внутри администрации президента США Дональда Трампа разворачивается серьезная дискуссия о возможном выходе страны из ДРСМД, заключенном еще с СССР и продолжавшем работать с Россией.

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