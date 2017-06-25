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Налоговики накрыли «левую» алкогольную продукцию + комментарий эксперта

Автор: Отдел экономики 

Сотрудники Министерства налогов Азербайджана выявили множество случаев продажи алкогольной продукции без акцизных марок или с фальсифицированными марками. Об этом haqqin.az  сообщили в пресс-службе ведомства.

К примеру, сотрудники Департамента предварительного расследования налоговых преступлений при Министерстве налогов в ходе проверок в торговой сети Баку выявили факты продажи алкоголя и табачных изделий без акцизов в специализированном магазине «Şarab evi» по улице Асифа Магеррамова, 45.  По данному факту возбуждено уголовное дело.

В целом за первое полугодие 2017 года подобные правонарушения были обнаружены в «Şarab evi N1», «Kübar market», в трех киосках в Насиминском и Низаминском районах, в сети специализированных магазинов «Elbrus şərab evləri», в сети магазинов “Soyuz peçat” в Сумгаите и др.

Все нарушения задокументированы и материалы направлены в соответствующие правоприменительные инстанции.

Как сообщил haqqin.az глава Союза свободных потребителей Азербайджана (ССПА) Эюб Гусейнов, продажа безакцизных товаров – это уклонение от уплаты налогов. «Как правило, это «левая» продукция крупных предприятий по производству алкогольных напитков», - отметил собеседник.

По его словам, в страну попадает и импортный товар без акцизов или с поддельными акцизными марками. «Обычно это алкогольная продукция из Дагестана. Некоторую часть безакцизного алкоголя производят кустарно в гаражах, сараях, часто и в домах торжеств, и там же ее реализовывают. Сведения о паленой алкогольной продукции, которую недобросовестные владельцы домов торжеств втюхивают гостям свадеб, часто поступают в нашу организацию», - сказал он.

При этом эксперт отметил, что через специализированные магазины по продаже алкоголя реализуют не только подпольную продукцию, но и заводскую. И это, как правило, не обложенный налогами товар.

Глава ССПА посоветовал потребителям при покупке товара обращать внимание на защитную полосу акцизных марок. «Там напечатан герб Азербайджана. На поддельных акцизах изображение герба нечеткое, стертое, часто с неясными контурами. Именно на этот элемент следует прежде всего обращать внимание», - подчеркнул Гусейнов.

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