Директор ЦРУ: "Россия хочет подорвать демократию в США"

Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что попытки России подорвать демократию в США продолжаются многие годы, передает телеканал MSNBC.

"Разведывательное сообщество говорило, что в эти выборы 2016 года вмешивались русские и делали это не самым оригинальным способом. Они делали это на протяжении очень долгого времени, и Россия десятилетиями пытается подорвать американскую демократию", - сказал Помпео он в интервью телеканалу.

"В некотором роде это не новость, но это определенно в большей степени акцентирует внимание на нашей способности думать, как их остановить", - добавил Помпео.

При этом на вопрос, есть ли у него доказательства российского вмешательства в выборы в США, Помпео ответил отрицательно.