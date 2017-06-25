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Полицейский рейд против наркодилеров в Сумгаите фото; видео

 

Сотрудники уголовного розыска и 4-го отделения полиции Сумгаита на основе поступившей оперативной информации провели операцию, в ходе которой был задержан в дачном массиве Сарай ранее судимый Гияс Байрамов, передает телеканал ARB TV.

В доме задержанного был обнаружены 76 кустов конопли, общим весом 4,9 килограмма, а также 5,8 килограмма марихуаны. Задержанный  признался, что он несколько месяцев назад посадил коноплю для продажи.

В ходе другой операции сумгаитских оперативников был задержан житель города Эльмеддин Агаев. У него изъято 470 граммов марихуаны.

Также был задержан ранее судимый Акшин Адыгезалов, у которого были изъяты 465 граммов марихуаны.

 

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