23 июня в Санкт-Петербург должен был приехать заместитель госсекретаря США Томас Шеннон. Там у него была запланирована встреча с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рядковым. Никаких особенно важных политических решений от нее не ожидали. Но, как говорили в российском МИД, "в отношениях между двумя странами накопилась масса застарелых проблем и завалы нужно было расчистить". Например, предполагалось обсудить вопрос об аресте в США российской дипломатической недвижимости, которая была предпринята за месяц до ухода в отставку Барака Обамы.

Однако расчистка завалов не состоялась. Визит Шеннона был отменен. А Рябков выступил с весьма резким заявлением в адрес США. Причиной тому послужили новые антироссийские санкции, введенные американским Минфином при согласии, разумеется, Белого дома. Москва, по словам замминистра, "считает абсурдными новые американские санкции и без реакции такие шаги не оставит".

Порошенко, Пригожин и байкер Хирург

Отчего такая острая реакция? Почему именно эта порция санкций, как пишет один из российских блогеров, "поразила Кремль в самое сердце". Ведь, по сути, они совсем не смертельные и даже не слишком значимые, особенно по сравнению с тяжелыми экономическими санкциями против России, которые принял американский сенат?

В новом пакете Минфина всего лишь 38 человек. Сборная солянка из людей, которые, по мнению США причастны к событиям на Украине: владелец кейтерингового бизнеса Евгений Пригожин, руководитель частной военной фирмы Дмитрий Уткин, а также (вот смеху-то!) лидер байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов по прозвищу Хирург.

Причину нервной реакции Москвы объяснил сам Рябков - это "политический подарок" находившемуся в США с визитом президенту Украины Петру Порошенко. И был этот сюрприз преподнесен сразу после того, как президент Дональд Трамп к раздражению Москвы принял украинского президента.

Текст заявления Рябкову, видно писал острый на язык дипломат: "Санкции введены под старым предлогом событий на Украине, - сказал замминистра. - Несуразность этой мотивировки очевидна, особенно с учетом того, что американцы теперь фактически обвиняют в украинском кризисе, среди прочих, московский байк-центр и известную компанию, занимающуюся кейтерингом. Абсурдность такого рода решений сопоставима разве что с прошлогодним включением в американские санкционные списки московского бассейна "Чайка" - видимо, тогда повод нашли в местоположении бассейна - рядом с Крымским мостом через Москва-реку".

Да все это очень смешно - и попавший под санкции Хирург, для которого это - лучшая реклама для раскрутки его "волков" и бассейн "Чайка", один из немногих функционировавших открытых бассейнов в Москве во времена СССР.

Америка вообще часто предпринимает смешные шаги. Но при том умудряется нередко надавливать на больную мозоль российских лидеров. Путин многократно предупреждал американцев - делайте, что хотите в Западной Европе (кроме размещения нацеленных на Россию ракет, конечно), в Азии, Африке, Латинской Америке, но не в Украине, это сфера нашего исторического влияния, нашей безопасности, не понимаете разве? Не понимают. И то, что Трамп все же, хотя и с некоторыми оговорками, встретился с Порошенко, принял его еще до предполагаемой встречи с Путиным в Гамбурге в июле в Москве расценили как оскорбление.

Там надеялись, что Белый дом начнет постепенно снимать санкции, а он вводит новые. Причем как сказал Путин, совершенно на ровном месте. Лишь для того, чтобы ублажить Украину. Российское руководство во главе с президентом обиделось. И послало в Вашингтон сигнал - вы хотите конфликта? Вы его получите.

«Мы на грани войны»

От всего этого порционного торта санкций в лицо российскому руководству было бы смешно, если бы не было так грустно. "Наши отношения можно определить несколькими словами - хуже быть не может, - констатируют в Москве ведущие федеральных телеканалов. - Мы на грани войны".

Можно представить себе, какую реакцию вызывают эти безответственные заявления на миллионы человек, особенно в провинции, для которых телеящик - единственное средство информации. В стране, где еще очень жива генетическая память о страшной войне!

А тут чуть ли не каждую неделю появляются сообщения то о том, что американцы сбили истребитель сирийских правительственных сил, а мы пообещали рассматривать каждый самолет США как мишень то, об опасном сближении самолетов России и НАТО в небе над Балтикой.

Последний такой инцидент произошел четыре дня назад. Российский истребитель Су-27 в небе над Балтикой приблизился к американскому самолету-разведчику. В Вашингтоне сообщают, что российский самолет был вооружен ракетами и подлетел к американскому на опасное расстояние в полтора метра. Американские чиновники описали маневры Су-27 как «провокационные».

Надо ли говорить, что произойдет, если российская сушка собьет американский F-16? Неужели действительно мы на грани войны? Статистика не радует. Со 2 июня над Балтийским морем произошло более 35 взаимодействий между американскими и российскими военными самолетами и кораблями. Но уместно задать и другой вопрос: не провоцируют ли конфронтацию российские СМИ своими словами, от которых мурашки по коже у телезрителей, дипломаты своими угрозами о неотвратимости ответных жестких санкций, а военные-от того, что в одночасье разрывают соглашение с американцами о предотвращение инцидентов в Сирии?

Конгресс тормозит с санкциями

Но все-таки представляется, что угроза войны, о которых непрестанно твердят все эти на российском ТВ - это явный перебор. Посмотрите на заявления Трампа о России и Владимире Путине уже после его инаугурации. Он обвиняет Россию во вмешательстве в американские выборы, в том, что она представляет собой угрозу безопасности США. Но одновременно с этим каждый раз подчеркивает свое желание улучшить отношения с Москвой. Об этом было прямо сказано во время встречи в Белом доме с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

Стоит вчитаться и в недавнее заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона: "Союзники США, партнеры, большие и маленькие, и это без исключений… в Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии говорят: "Пожалуйста, займитесь отношениями с Россией, они должны быть улучшены".

Трамп - новичок в политике, и его международная политика базируется на опыте и инстинктах бизнесмена. При этом между ним и Владимиром Путиным немало общего. Оба пекутся о величии своих государств и "разумном эгоизме" в отстаивании их национальных интересов, оба склонны напрямую обращаться к обществу, оба верят в первостепенную роль лидеров и огромной значимости личных каналов между ними. Недаром в американской печати в последнее время появлялось столько сообщений о намерении Белого дома установить некие конфиденциальные "каналы связи с русскими".

Путин мог бы без особого труда договориться с Трампом. Но у того, как известно, связаны руки тем, что в США не просто продолжается, а набирает все новые обороты кампания по расследованию связей его самого и его людей с Россией.

Но, заметим, что при этом президент все же не намерен спускать на тормозах принятие крупного санкционного пакета американским сенатом. А эти санкции в отличие от кукольных, которые на днях огласил Белый дом действительно серьезно угрожают российской экономике. Как бы Путин не уверял в обратном, они бьют и по российской энергетике, и по транспорту, и банковском уделу, по международным контактам крупнейших компаний. Здешние эксперты уже давно пришли к выводу, что, в конечном счете, и неуклонное падение доходов россиян также во многом связано с западными, прежде всего американскими санкциями. Помимо сказанного – бесконечное запугивание Москвы экономсанкциями больно бьет по международному авторитету России. Все же великая держава…

Санкционный пакет сената не прошел на Капитолийском холме через палату представителей. Конгрессмены отказались голосовать вслепую за редакцию, спущенную сенаторами, и отправили документ на доработку в комитет по иностранным делам. В итоге быстрого, автоматического прохождения законопроекта, не получилось. Сторонники жестких антироссийских мер увидели в этом козни Трампа. Ведь если конгресс не примет законопроекта до начала летних отпусков, то осенью придется начать обсуждение санкций с самого сначала. И у Белого дома есть надежда, что проект "заболтают". Это было бы большой победой президента. Ведь если конгресс примет эти санкции, то Белый дом не сможет наложить на них вето. А это - на долгие годы. И тогда -прощай мистер Путин. Встречи между лидерами, конечно будут проходить, но говорить на них можно будет наверное только о матрешках и ушанках.

Чего ждать от встречи в Гамбурге

Редкий случай в практике российско-американских отношений. Даже во времена конфронтации в духе "холодной войны" всегда было ясно, что собираются обсуждать лидеры двух стран на своей встрече. А тут менее чем за две недели до предполагаемого первого контакта на саммите "G20"- молчок. Тишина. Никаких утечек информации.

Ожидать каких-либо действительно значимых результатов от первой встречи Путина и Трампа было бы, конечно, наивно. Ни та, ни другая сторона не вынашивает неоправданно высоких ожиданий.

Важно будет уже то, что два президента встретятся, пожмут руки и посмотрят друг другу в глаза. Владимир Путин, как известно, может обаять собеседника. Так было, если вспомним, с Джорджем Бушем-младшим. Исключение составил Барак Обама, у того не было никакой, как говорят в Америке, chemistry, "химии" с Путиным. А с Трампом, вполне возможно, она появится.

Важно и то, что встреча состоится на полях саммита, где будут присутствовать многие зарубежные лидеры. Которые, если верить Тиллерсону, двумя руками за улучшение отношений с Россией. И они неизбежно будут толкать в спину и Путина и Трампа, чтобы те шли на сближение. И первый контакт, даже в отсутствие четкой повестки переговоров будут только приветствовать. В конце концов президенты и премьеры не меньше, чем рядовые и непосвященные в политику граждане боятся того, что растущее взаимное раздражение между Россией и Америкой – хоть и не война, но ничего хорошего тоже не сулит.