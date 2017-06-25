Давно скомпрометировавшее себя публикациями ультранационалистического толка РИА «Дербент», которое курирует сепаратистская организация «Садвал», вновь предприняло выпад против Азербайджана.

В материале «Что сулит новая война за Карабах?» автор, никак не обосновывая своих заключений, утверждает, что «за провокацию на линии фронта несет ответственность Азербайджан» и что Баку, а не Ереван является виновником новых столкновений в Карабахе. При этом азербайджанский Карабах издание упорно называет на армянский лад «Арцах».

Претендуя на аналитику, это низкопробное издание, откровенно разжигает межнациональную рознь, заявляя, что «Баку целенаправленно направляет представителей нацменьшинств на границу с Арцахом и Арменией, где они гибнут».

Автор и все издание демонстрируют полный непрофессионализм, проявляя неосведомленность или утаивая от своих читателей такой красноречивый факт, как как Указ от 7 февраля 2017 года президента Азербайджана Ильхама Алиева о присвоении Чингизу Гурбанову, лезгину по национальности, высокого звания Национального героя Азербайджана за мужество и героизм, проявленные при ликвидации армянской диверсионной группы.

Да, на карабахском фронте порой гибнут солдаты азербайджанской армии - азербайджанцы, русские, евреи, лезгины, талыши, аварцы, представители других народностей нашей страны. И все сложившие голову в Карабахе, независимо от национальности, - боль и гордость нашего народа. Все они защищали свою Родину – Азербайджан.

Лезгин Чингиз Гурбанов, оставшись лицом к лицу с врагом, в неравном бою показал, как умеет воевать азербайджанский солдат.

«Он не отступил, не испугался. Он сражался до последнего вздоха и, уничтожив несколько оккупантов, поднялся на вершину шехидства. Мы гордимся Чингизом, весь Азербайджан гордится Чингизом», - сказал президент Ильхам Алиев родителям шехида.

Почему РИА «Дербент» предпочло не упоминать о лезгине – Национальном герое Азербайджана, понятно. Его редактор - ярый сепаратист Милрад Фатуллаев - плотно сотрудничает не только с российскими спецслужбами, но и со Службой национальной безопасности Армении. Не раз этот провокатор выполнял, естественно, не бесплатно, поручения армянских спецслужб. Это по их заданию информагентство пытается спровоцировать межэтнический конфликт, тужась стравить лезгинское и азербайджанское население нашей страны, подталкивая народности северных регионов Азербайджана к сепаратизму.

То, что это нужно в первую очередь Армении, ясно всем. Но хотя Ереван и оплачивает услуги этих провокаторов, все их действия заканчиваются провалом. Дружба и совместное проживание азербайджанского и лезгинского народов испытаны веками, и никакие инсинуации не смогут уничтожить это единство.

А вот официальным властям Дагестана давно пора обратить внимание на ультранационалистический центр в Дербенте.