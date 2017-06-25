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Армению призвали атаковать Азербайджан Реакция израильтян

Автор: Отдел информации 

«Если это правда, то похоже на провокацию». Так известный израильский дипломат, экс-посол Израиля в России и Украине, бывший сотрудник управлении разведки израильского генштаба, подполковник в отставке Цви Маген прокомментировал haqqin.az публикацию российского аналитика Вячеслава Михайлова на сайте EADaily. Отметим, что Михайлов в своей пространной статье призвал Армению к решительным шагам, в особенности в военном разрезе карабахского конфликта.

Вячеслав Михайлов

По словам Михайлова, Азербайджан ставит предусловием для переговоров вывод «оккупационных войск» из семи оккупированных территорий вокруг Нагорного Карабаха. И только после этого могут быть реализованы меры деэскалации «на земле» и запущен сам политический процесс урегулирования. Армяне из «зоны безопасности» уходить не желают, ставя встречное предусловие — достижение пакетных договоренностей с включением в них пунктов о предоставлении Нагорному Карабаху промежуточного статуса и проведения в ближайшие годы референдума в непризнанной республике.

«Армения и Нагорный Карабах, являющиеся двумя отдельными сторонами конфликта, но выступающие практически на идентичных военно-политических и дипломатических позициях, не намерены деоккупировать азербайджанские земли до установления с помощью работающих мер доверия продолжительной деэскалации. Азербайджан, напротив, идет по проторенной дороге поддержания представляющегося ему необходимым градуса военного напряжения, демонстрируя неприемлемость для него нынешнего статус-кво. Логичность армянской политико-дипломатической аргументации, впрочем, основана на сохранении статус-кво, она не предлагает эффективного выхода из сложившейся ситуации. Это позиция «защитника» в спортивной терминологии, не помышляющего о переходе к серьезной наступательной стратегии», - пишет российский аналитик.

Далее он отмечает, что «тренд на уход Армении в «глухую защиту» был подтвержден итогами так называемой четырехдневной войны в апреле 2016 года.

Что мы слышали из Еревана до прошлогодней беспрецедентной эскалации? Весьма разумные заявления о том, что если Азербайджан решится на масштабный подрыв статус-кво военным путем, Ереван незамедлительно признает независимость «НКР» (здесь и далее кавычки наши – Ред.). Что мы увидели после боевой четырехдневки? Руководство Армении не только не перешло от слов к делу в вопросе признания независимости Нагорного Карабаха, но и уклонилось от менее решительных шагов. Одним из них могло стать требование о продолжении дальнейшего переговорного процесса только при участии представителей «НКР». Иначе утрачивается всякий смысл обсуждений в формате Армения — Азербайджан».

Михайлов призвал Ереван наносить «превентивные массированные удары на направлениях концентрации азербайджанских войск».

Цви Маген

Как считает Цви Маген, последние события и заявления Михайлова в меньшей степени связаны с именно с регионом Южного Кавказа.

«Речь идет о большой игре на Ближнем Востоке. Ничего нового не случилось. Очевидно, что происходит попытка раскрутить новый кризис на Кавказе, и это – политическое решение. Подчеркну, что на мой взгляд, Запад в этом не заинтересован. Новое обострение в вашем регионе может быть использовано в своих интересах другой региональной силой, которая запуталась на Ближнем Востоке», - отметил Маген.

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