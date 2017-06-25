Поставки российского вооружения в Баку: «Убийца танков» и другая техника

Как сообщало ранее Минобороны Азербайджана, в Бакинский порт поступила новая партия российской военной техники. Оборонное ведомство не стало раскрывать наименование и назначение поступившей техники. Однако, судя по снимкам, опубликованных Минобороны, они не отображают всю технику, полученную Азербайджаном от России. Только вчера в Баку поступили 42 эшелона военной техники и боеприпасов, сообщает haqqin.az.

Как видно на кадрах, с корабля разгружались противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Хризантема-С», командно-штабная машина 9P157-4, предназначенная для управления батареей этих комплексов, и ракеты к этому комплексу. И это только часть, полученного Баку оружия. Так, в прошлом месяце Россия поставила Азербайджану крупную партию военной техники, в том числе и партию БТР-82А.

Только из кадров, опубликованных Минобороны, становится ясным то, что этого достаточно для увеличения паники в Армении, связанной с тем, что Азербайджан наращивает свою военную мощь. Потому что ПТРК «Хризантема-С» состоит на вооружении российской армии, а также на вооружении еще двух-трех стран. У Армении таких комплексов нет.

Основной задачей боевого комплекса «Хризантема-С», которого неофициально называют «убийцей танков» является борьба с бронированной техникой противника. Отсутствие противоснарядного бронирования, а также возможность производить пуск ракет только с места обуславливают для данной установки оборонительную тактику боя с вражескими соединениями бронетехники. Один из немногих комплексов со сверхзвуковой скоростью полёта ПТУР и единственный всепогодный и всесуточный с 2 независимыми каналами наведения. Предполагается, что отряд из нескольких «Хризантем» способен противостоять в обороне значительно превосходящим силам противника. Комплекс за счет наличия независимых систем наведения может одновременно обстреливать две цели.

Никакая, даже самая современная танковая броня, не может противостоять страшной ударной силе ракет «Хризантемы-С». Не являлись исключением и танки с динамической броней, которая до этого показывала неплохие результаты при испытаниях. Также «Хризантема-С» способна уничтожать низколетящие воздушные цели и малотоннажные надводные. Любые железобетонные сооружения, в которых скрывались солдаты противника, также совершенно беззащитны перед разрушительной мощью этого оружия.

«Хризантема-С» создана на базе боевой машины пехоты БМП-3. Экипаж машины состоит из 2 человек. В транспортно-пусковых контейнерах располагаются 15 противотанковых управляемых ракет. Машина обладает высокой проходимостью и способна действовать в условиях поражающих факторов оружия массового поражения. На выдвижной пусковой установке располагаются два транспортно-пусковых контейнера с ракетами. Левее контейнеров находится антенна радиолокационной станции. В корпусе находится боеукладка. По команде оператора из боеукладки может выбираться необходимый тип ракеты, при этом все процессы полностью автоматизированы.

Самым интересным является тот факт, что «Хризантема-С» способна уничтожить цель независимо от того, видят ли её операторы или же нет. Причем неважно, что мешает обзору – темнота, туман, снегопад или же более серьезные препятствия.

Комплекс оснащен уникальной радиолокационной системой. Локатором создается невидимый человеком радиолуч, действующий в миллиметровом диапазоне. И когда луч находит цель, а ракета стартует – у цели не остается никаких шансов. Выпуск дымовой завесы, маневренность, скорость или же попытка убежать – ничто не позволит ей уцелеть. Наведение по радиолучу ведется без участия оператора – человек просто не способен настолько четко координировать движение ракеты.

Специалисты утверждают, что достаточно всего лишь трех единиц вооружения «Хризантема-С», чтобы держать огромные силы противника на приличной дистанции. Начав бой, они способны сорвать наступление целой роты танков. За считанные секунды будет уничтожено около половины роты. И все это произойдет раньше, чем противник успеет опомниться и предпринять соответствующие действия.

«Хризантема-С» способна вести успешный огонь на дистанции от 400 метров до 6 километров.

Следует отметить, что Азербайджан имеет на вооружении самые совершенные противотанковые ракетные комплексы Spike, производства израильской компании Rafael. Эти комплексы активно и успешно применялись в апрельской войне. По признанию армянских офицеров, танки Т-72 были бессильны перед этими ПТРК, в результате чего попытки армян при помощи танков контратаковать позиции азербайджанских войск на освобожденных территориях были обречены на провал.

В таком случае, для чего Азербайджану понадобились ПТРК «Хризантема-С»? Ответ на этот вопрос надо искать в тактико-технических характеристиках этого боевого комплекса, который наибольшую эффективность показывает при ведении оборонительных боев.

В случае возможных военных операций по освобождению оккупированных территорий, помимо наступательных операций, азербайджанские подразделения на других направлениях, осуществляя тактический маневр, будут вести оборонительные бои. Именно тогда, ПТРК «Хризантема-С» и будет самым эффективным средством для отражения контратак противника.

В любом случае, покупка Азербайджаном этих комплексов сделала противотанковую мощь азербайджанской армии недосягаемой для армянской стороны. Учитывая то, что парк бронетанковой техники Армении в основном состоит из устаревших танков Т-72, можно гарантировать, что в возможных боях, эти танки станут просто металлоломом.