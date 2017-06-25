Бои на востоке Турции: уничтожены террористы

В районе Тушба турецкой провинции Ван ликвидированы два террориста террористической организации ПКК, сообщают турецкие СМИ.
В ходе операции также выявлено местонахождение оружия и боеприпасов, принадлежащих террористам.
В районе Тушба турецкой провинции Ван ликвидированы два террориста террористической организации ПКК, сообщают турецкие СМИ.
В ходе операции также выявлено местонахождение оружия и боеприпасов, принадлежащих террористам.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.