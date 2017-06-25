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В Баку зверски убили таксиста видео

 

В Баку на улице Тебриза накануне был убит водитель такси 36-летний Эльчин Таптыгов, сообщает телеканал «Хазар».

Согласно информации, таксиста обнаружили раненным в автомобиле BMV (90 SD 055). Он скончался по дороге в больницу.

После проведения судебно-медицинской экспертизы было установлено, что Э.Таптыгову были нанесены глубокие раны в ноги и отрезаны кисти рук.

Братья погибшего таксиста сообщили сотрудникам полиции, что Э.Таптыгова убил их родственник.

Прокуратурой Наримановского района возбуждено уголовное дело, начато следствие. Ведутся поиски убийцы.

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