В Баку на улице Тебриза накануне был убит водитель такси 36-летний Эльчин Таптыгов, сообщает телеканал «Хазар».
Согласно информации, таксиста обнаружили раненным в автомобиле BMV (90 SD 055). Он скончался по дороге в больницу.
После проведения судебно-медицинской экспертизы было установлено, что Э.Таптыгову были нанесены глубокие раны в ноги и отрезаны кисти рук.
Братья погибшего таксиста сообщили сотрудникам полиции, что Э.Таптыгова убил их родственник.
Прокуратурой Наримановского района возбуждено уголовное дело, начато следствие. Ведутся поиски убийцы.