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В Лондоне эвакуирован пирс The London Eye из-за бомбы

 

Эвакуация с пирса "Лондонский глаз" (The London Eye) произошла в столице Великобритании из-за сообщений о бомбе Второй мировой войны в водах Темзы. Об этом информирует в воскресенье газета The Sun.

По ее данным, о якобы обнаруженной бомбе сообщил турист. Отмечается, что в воскресенье в 10:30 по местному времени в полицию поступил звонок от туриста, который сообщил о бомбе в Темзе неподалеку от колеса обозрения "Лондонский глаз".

Полиция оцепила территорию вокруг места предполагаемого обнаружения.

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