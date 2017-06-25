Отозван российский посол в США

Бывший посол США в России Майкл Макфол в своем твиттере сообщил, что посол России в США Сергей Кисляк скоро освободит свою должность, передает РИА Новости.

«Я желаю всего хорошего послу Кисляку, который готовится покинуть российское посольство в США. Во время службы мне нравилось работать с ним, даже когда мы не соглашались», — написал он.

Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что комитет Государственной думы по международным делам поддержал кандидатуру замглавы МИД РФ Анатолия Антонова на должность нового главы российской дипмиссии в Вашингтоне.

При этом Антонов может отправиться в Вашингтон в июле — после первой личной встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, которая должна состояться на полях саммита G20 в Гамбурге.