«Азербайджанские банки перестали уважать шехидов, инвалидов и участников войны. Я лично сталкиваюсь с этим постоянно. Едва только решилось дело с кредитной задолженностью, ответчиком по которому выступал погибший шехид Халиг Азизаде, как другое финансовое учреждение подало в суд на семью шехида. Заседание суда по иску Bank of Baku против Симузар Агакишиевой пройдет уже в понедельник, 26 июня. А ведь она мать четверых детей и вдова шехида». Об этом haqqin.az сообщил военный эксперт, ветеран карабахской войны полковник-лейтенант Абузер Абилов.

Напомним, что ранее, после вмешательства первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, иск небанковской кредитной организации Para к шехиду был отозван.

«И вот теперь Bank of Baku подал в суд на участницу карабахской войны. Симузар Агакишиева в 1992 году отправилась на фронт, а сейчас банк судится с ней, матерью четверых детей, женой шехида, пытаясь заставить платить по уже погашенному кредиту», - рассказывает Абилов.

По его словам, есть четкое поручение президента Ильхама Алиева частным и государственным структурам, оказывать всяческое содействие ветеранам, инвалидам, а также членам семей, потерявших своих близких в карабахской войны. «Складывается ощущение, что банки не признают власть и ни во что не ставят поручение президента», - отмечает Абилов.

Полковник-лейтенант рассказал, что и сам сталкивается с проблемами, касающимися финансовых учреждений. «Я плачу по небольшому кредиту: получаю пенсию и выплачиваю взносы. Иногда бывают небольшие задержки в получении пенсии, пару дней. Но банк начисляет пени. Кроме того, звонят коллекторы, требуют деньги. А как-то обещали облегчить условия выплаты кредита, но за «откат». То есть все у них упирается в деньги», - рассказал собеседник.

«Мы, ветераны карабахской войны, активны в соцсетях, у нас есть свои группы. Все мы – патриоты, которые в любой момент по зову страны и зову сердца готовы отправиться на фронт. И мы против несправедливости и того, что азербайджанские банки как минимум игнорируют поручения президента Ильхама Алиева. Мы готовим обращение к главе государства, первому вице-президенту, депутатам Милли меджлиса, в которых хотим указать на вопиющие факты игнорирования поручений главы государства», - подчеркнул Абилов.