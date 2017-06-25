Ильхам Алиев открыл новую дорогу в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял участие в открытии новой дороги в Баку, проложенной параллельно улице Юсифа Сафарова, сообщает официальный сайт главы государства.

Председатель ОАО «Азеравтойол» Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических параметрах новой дороги.

Было отмечено, что в ходе строительства дороги с трехполосным движением в соответствии с проектом были снесены существующие препятствия, перенесены коммуникационные линии. В целях обеспечения безопасного передвижения пассажиров по обеим сторонам дороги проложены тротуары, установлены современные опоры освещения. В рамках проекта здесь сооружена автобусная остановка. Все работы выполнены в короткое время, с соблюдением технологической последовательности и с высоким качеством.

Напомним, что на заседании Кабинета министров под председательством президента Ильхама Алиева, посвященном итогам первого квартала 2017 года и предстоящим задачам, глава государства также подчеркнул значение новой дороги для устранения пробок. Реализация данного проекта является одной из последовательных мер по прокладке новых дорог, осуществленных по непосредственному указанию и под руководством президента Ильхама Алиева. Такие меры имеют важное значение и с точки зрения модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры в столице, устранения пробок в городе Баку. Так, новая дорога создает возможность для непосредственного выезда автотранспортных средств с проспекта Гейдара Алиева на улицу Ковкеб Сафаралиевой, минуя улицу Юсифа Сафарова, а оттуда по улице Диляры Алиевой в сторону центра города. Кроме того, водители, выезжающие с проспекта Гейдара Алиева, смогут спокойно двигаться в направлении станции метро «28 Мая» и Дворца Гейдара Алиева, не въезжая на улицу Юсифа Сафарова. Таким образом, ввод в эксплуатацию этой дороги предотвратит возникновение пробок на улице Юсифа Сафарова.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.