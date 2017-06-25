Вице-премьер России: «Баку будет известен всему миру»

Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак пообщался с журналистами в преддверии начала Гран При Азербайджана в Баку. Он рассказал, что организаторы гонок в Баку и Сочи тесно сотрудничают, чтобы повысить уровень проведения этапов Ф1, сообщает haqqin.az со ссылкой на российское издание «Автоспорт».

«Сочи и Баку? Мы работаем вместе и дополняем друг друга. Мы партнеры, а не конкуренты, потому что это регулируемый вид бизнеса, в котором мы можем конкурировать только за красоту гонок, за лучшую организацию.

Мы помогаем друг другу. Вообще мы дружим странами. Россия и Азербайджан – стратегические партнеры. Это обмен опытом. Я знаю, что организаторы гонки в Баку с 2014 года присутствовали в Сочи. А сегодня все организаторы Сочи находятся в Азербайджане и присматриваются к тому, что лучшее из этого этапа можно привезти в Россию.

Бакинская трасса производит очень приятное впечатление. Несмотря на то, что это городская гонка, по сути, временное сооружение, но событие очень красочное, хорошо организованное. Нам очень нравится перенимать опыт у вас тоже. Благодаря этому событию Баку будет известен всему миру», - сказал Дмитрий Козак, общаясь с журналистами в паддоке Баку.