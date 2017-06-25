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Исполнительный директор Formula One Group на приеме у Ильхама Алиева фото

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял исполнительного директора Formula One Group Чейза Керри.

Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

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