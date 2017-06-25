В ДТП в Сальяне пострадали пять человек из одной семьи

Сегодня днем на 41-м километре трассы Алят – Астара на территории села Гардили в Сальянском районе произошла авария с участием трех автомобилей, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.
Согласно информации, автомобиль Volkswagen Passat (90 MA 082), управляемый 55-летним Мамедханом Мехтиевым, совершил лобовое столкновение с автомобилем Mercedes (10 TM 089), которым управлял 34-летний Гусейн Салимов. После этого в столкнувшиеся автомобили врезался автомобиль Mercedes (10 GM 373).
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили мать Мамедхана Мехтиева Наздар Алиева, жена его брата Дильшад Мехтиева и ее дочери - годовалая Айан и 14-летняя Айтен. Все они были доставлены в Центральную больницу района.
Виновником ДТП оказался Гусейн Салимов, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Дорожная полиция начала разбирательство по факту.