Эрдоган назвал «трюком» обещание США забрать оружие у курдов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает «трюком» обещание США вернуть переданное сирийским курдам из «Отрядов народной самообороны» (YPG) оружие после победы над террористической группировкой ИГИЛ, сообщает Hurriyet.

«Те, кто думают, что смогут провести Турцию, говоря, что они собираются заполучить назад оружие, которое они выдали этой террористической организации, в конечном итоге поймут, что они сделали ошибку», — сказал он, выступая в Стамбуле.

По словам Эрдогана, Анкара примет меры против любой группы, которая поставила вооружение YPG, если «хоть одна пуля будет использована в сторону Турции».

Власти Турции считают «Отряды народной самообороны» частью ПКК, каждая из которых признана Анкарой террористической организацией.

9 мая президент США Дональд Трамп принял план по вооружению сирийских курдов для борьбы с террористами ИГ, несмотря на возражения Турции.