Я, как и многие (в Москве, Анкаре и, разумеется, в европейских столицах) внимательно вглядывался в выражение лиц Путина и Эрдогана во время их последнего разговора в связи с последним этапом строительства «Турецкого потока». Столь же интересно было вчитываться в озвученные ведущими лидерами Евразии поздравительные тексты, пытаясь прочесть в них то, что, несомненно, осталось за кадрами хроники о событии, которое его участники ждали целых два десятилетия. И с которым они связывают столько надежд. Я не заметил на лицах президентов ожидавшейся радости или праздничности долгожданного момента. В.В. Путин, с привычной уверенностью поднявшись на борт одного из крупнейших в мире судов-трубоукладчиков, спокойно, по-деловому скомандовал: «Вперед!» Так был дан старт самой сложной и активной фазе строительства «Турецкого потока».

Так был сделан еще один, решающий шаг в реализации крупнейшего международного проекта, которому, возможно, суждено изменить геополитическую карту одного из важнейших регионов континента будущего – Евразии.

«Уважаемый дорогой президент…»

После этого президент России позвонил своему турецкому коллеге, сообщив ему, что неподалеку от курортного города Анапа началась стыковка мелководной и глубоководной частей газопровода «Турецкий поток». Никакой торжественности, подчеркнутая деловитость. Разве что в сообщении президента, заготовленном для Эрдогана, прозвучали приличествующие моменту слова особого удовлетворения происходящим, но которые словно бы предназначались иным политическим силам. Точнее, оппонентам «Турецкого потока».

«Алло! Звоню вам с борта трубоукладчика прямо в Черном море. Хочу отметить, что у нас с Турцией развиваются проекты так, как они не развиваются со многими другими нашими партнерами. Там, где у нас уходят годы, скажу это без всякого преувеличения, на получение различных административных согласований, с Турцией мы это делаем в течение нескольких дней. И это происходит в результате вашей непосредственной личной поддержки, — обратился Путин к Эрдогану. – Только осенью прошлого года мы подписали межправительственное соглашение о начале работы по строительству «Турецкого потока». И вот спустя семь с небольшим месяцев работы уже начаты». Президент Турции показался несколько напряженным, немногословным, но он был бы не Эрдоганом, если б не помянул тех, кто не без настороженности следил за реализацией российско-турецкого проекта.

«Уважаемый дорогой президент! Благодаря «Турецкому потоку» газ будет поступать напрямую в Турцию, вне зависимости от других стран». Намек поняли – и в Москве, и в Анкаре, и те, кому он предназначался – в Европе. И что тут не понимать – близится к завершению энергетический проект, который без преувеличения вносит в содержание отношений двух региональных держав существенные изменения. Совместный газопровод – это сотрудничество на десятилетия, которое может открыть дорогу новым экономическим проектам. Москва устанавливает отношения прочного партнёрства с таким крупным региональным игроком, как Турция. Такое при нынешнем санкционном режиме, спроектированным США, дорогого стоит. Кроме того, создается новый здоровый климат между странами, отношения которых длительный исторический период оставались если не враждебными, то настороженными. К тому же речь идет о России, объявленной Америкой изгоем, и Турцией, членом НАТО, стоящем на страже южного фланга Атлантического альянса. Таким образом, Москва и Анкара вознамерились начать новую игру или, как говорят в западных СМИ, «прибрать к рукам весь Средиземноморский регион». И это обстоятельство не может не беспокоить прежде всего США, а значит и ЕС. По одной нитке на турецкий рынок будет поступать 15 миллиардов 150 миллионов кубометров голубого топлива. Другая, не меньшей мощности нитка предназначена для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Таким образом проблемы, порожденные инициированной Киевом «газовой войной» с Москвой на радость госпоже В.Нуланд еще в 2007 году, В.Путину удается последовательно преодолевать. На севере Москва обезопасила себя газопроводом, проложенным по дну Балтики. На юге завершается строительство его аналога – «Турецкого потока». Итак, от Анапы до турецкого города Кыйыкёй под водой будет проложена почти тысяча километров трубопровода диаметром почти метр. Общая стоимость газопровода, способного за год перекачивать 63 млрд кубометров газа, оценивается порядка в 16 млрд долларов. Москва яростно рвет цепи американской изоляции, Анкара упорно продвигается к своей цели – превратить Турцию в газовый хаб на юге Европы. Вот вам и новая расстановка сил, не говоря уже о реальных и немалых финансовых приобретениях. В выигрыше будут и европейцы - природный газ может пойти широким потоком конкретно в Болгарию, Сербию, Венгрию, Хорватию, Словакию, Словению, Австрию, Грецию и Италию.

Здоровая конкуренция и политические интриги

C точки зрения З.Бжезинского газопроводы в руках нынешнего политического руководства России превращаются в средство давления на Европу и возрождения державной политики времен царизма. В Москве же относятся к данной проблеме примерно так же, как и Трамп: в данном бизнес-проекте, как и в любом другом, конкуренции не миновать. Но путать бизнес с политикой – вредить самому себе. Лучший пример - фортель, который несколько лет назад выкинула Болгария. Явно под давление ЕС и США София объявила об отказе от крайне выгодного для нее российского газового потока. Теперь Болгария вновь ищет пути участия в выгодной сделке. Москва, разумеется, простит некогда братскую страну за небратские приветы. Но никуда не денешься от того, что братья-болгары на отказе от участия в проекте уже потеряли порядка 400 миллионов долларов в год. Ничего не поделаешь, некоторые соседи Болгарии и партнеры по Евросоюзу охотно потребляют поступающее из России голубое топливо во все более растущих объемах и никому в голову не приходит обвинить их зависимости от Москвы.

У Венгрии 31% потребляемого газа - русский, в Австрии же - 71,5%, проинформировал своего президента недавно глава Газпрома Алексей Миллер. Мол, ну и что с того? Никто ни на кого не давит – бизнес есть бизнес.

Другое дело - Анкара. Тут c некоторых пор подозревают, и не без оснований, что США намерены устроить «цветную» революцию в Турции. Возникло напряжение и с Евросоюзом. Турции есть за что обижаться на объединенную Европу – тут куча раздражающих стороны проблем, от финансовых до мигрантов, не говоря уже о полувековом ожидании принятия страны в ЕС. Все эти проблемы, ставшие уже практически непреодолимыми, осложняют отношения Турции с «коллективным» Западом. Неожиданное же сближение с Россией только подтвердило как бы правоту сторонников антитурецкого курса.

США никогда не скрывали своего неприятия российских энергетических проектов, что на севере, что на юге. Помимо чисто политических причин американцами двигал и чисто коммерческий интерес, связанный с лоббируемыми ими в свое время строительством газопровода «Набукко», а также актуализировавшегося Трансанатолийского газопровода (TANAP). У всех на памяти, как весной 2014 года Еврокомиссия под давлением США приняла резолюцию против строительства «Южного потока», а в сентябре того же года европарламентарии призвали страны-участницы проекта и вовсе отказаться от постройки «Южного потока». И это несмотря на уже вложенные в прокладку его сухопутных участков значительные средства.

Теперь же уровень согласия, достигнутый между Москвой и Анкарой, обещает успех начатого проекта. Но именно поэтому в ближайшем будущем следует ожидать активизации недоброжелателей нового регионального тандема Москва - Анкара. К тому же стремительно меняется геополитическая ситуация в целом. Эксперты подчеркивают, что следует ожидать резкого усиления энергонезависимости ЕС. Политики же в ряде европейских стран c учетом этого фактора полагают, что санкционный курс США так или иначе ограничивает маневренность ЕС в обеспечении безопасности всех его участников. Лучше всех эти геополитические тонкости представляют Эрдоган и Путин. Они же прекрасно знают все и о подводных течениях и продолжающихся интригах против «Турецкого потока». Вот отчего лица двух его главных идеологов были лишены деланной радости. Технически проложить дорогу топливу по дну Черного моря - задача куда как простая. Но вот как преодолеть политические барьеры, сооружаемыми глобальной державой? Сколько их возникнет до того момента, когда Путин и Эрдоган пожмут руки в связи с завершением самого грандиозного проекта, который когда-либо связывал Россию и Турцию…