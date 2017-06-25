Священников Швеции хотят обязать проводить церемонии для гей-пар

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что обяжет каждого священника в стране проводить бракосочетания гей-пар, сообщает SVT со ссылкой на интервью Church News.

«Ни один священник в шведской церкви не может отказать в бракосочетании однополым парам», - сказал он.

По мнению Лёвена, священник, который отказывает однополым парам, подобен акушерке, которая отказывается проводить аборты.

«Если вы работаете акушеркой, вы должны уметь проводить аборты, иначе вам стоит заняться чем-то другим. То же самое и в отношении священников, которые не хотят проводить бракосочетания для однополых пар», — подчеркнул шведский премьер.

При этом законодательно в Швеции священник, несогласный с проведением бракосочетания любой пары, а не только однополой, имеет право отказать им в церемонии.