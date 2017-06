Одна из кабин канатной дороги на популярном горном курорте на севере Индии сорвалась с троса и рухнула на землю. Погибли семь человек, в том числе семья с двумя детьми и их гид, сообщает India Today.

Jammu & Kashmir: Five tourists died when a Gondola tower collapsed due to strong winds pic.twitter.com/EdQqcswlUa