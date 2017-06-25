Подписаться на уведомления
 

Обрыв канатной дороги в Гималаях: есть погибшие фото

 

Одна из кабин канатной дороги на популярном горном курорте на севере Индии сорвалась с троса и рухнула на землю. Погибли семь человек, в том числе семья с двумя детьми и их гид, сообщает India Today.

Инцидент произошел в городе Гульмарг в Гималаях. Как сообщается, из-за сильного ветра на трос упало дерево.

Издание отмечает, что еще около ста человек застряли на высоте, они ожидают эвакуации. По информации Reuters, их уже спасли.

Гульмарг расположен на склоне хребта Пир-Панджал на высоте двух-четырех километров над уровнем моря. В зимнее время поток туристов, приезжающих на горнолыжный курорт, самый большой: канатная дорога пропускает около 600 человек в час. Летом в город прибывают, чтобы поиграть в гольф или покататься на горном велосипеде.

286 просмотров


Старости
Эрдоган упал в обморок
Эрдоган упал в обморок
Наша погода
Сегодня 32° / 21°
26 Июн 29° / 20°
27 Июн 30° / 22°
28 Июн 32° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8999 AZN
1 RUB   =   0.0285 AZN

Новостная лента

Израиль нанес ответный удар по войскам Асада обновлено 20:15
Мэрайя Кэри с сыном приехала в Баку фото
Обрыв канатной дороги в Гималаях: есть погибшие фото
Священников Швеции хотят обязать проводить церемонии для гей-пар
Глава банка ВТБ на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
Австралиец Риккьярдо выиграл Гран-при Азербайджана «Это была сумасшедшая гонка»; видео; обновлено 19:09
Путин и Эрдоган прорывают американскую изоляцию наша аналитика
Вице-премьер России на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
Эрдоган назвал трюком обещание США забрать оружие у курдов
«Автошские» разборки между Хэмилтоном и Феттелем на трассе в Баку видео; фото
В Пакистане при взрыве бомбы-игрушки погибли дети
В ДТП в Сальяне пострадали пять человек из одной семьи
Исполнительный директор Formula One Group на приеме у Ильхама Алиева фото
Вице-премьер России: «Баку будет известен всему миру»
Берлин отказался впустить охранников Эрдогана
В Ньюкасле автомобиль въехал в толпу празднующих Рамазан байрамы видео
Ильхам Алиев открыл новую дорогу в Баку фото
Еще на одного шехида подали в суд Снова ли вмешается Мехрибан Алиева?
Алиевы на гонках "Формулы-1" в Баку
Отозван российский посол в США
В Лондоне эвакуирован пирс The London Eye из-за бомбы
В Баку зверски убили таксиста видео
Бои на востоке Турции: уничтожены террористы
Поставки российского вооружения в Баку: «Убийца танков» и другая техника
Армению призвали атаковать Азербайджан Реакция израильтян
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться