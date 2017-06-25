Одна из кабин канатной дороги на популярном горном курорте на севере Индии сорвалась с троса и рухнула на землю. Погибли семь человек, в том числе семья с двумя детьми и их гид, сообщает India Today.

Jammu & Kashmir: Five tourists died when a Gondola tower collapsed due to strong winds pic.twitter.com/EdQqcswlUa — ANI (@ANI_news) 25 июня 2017 г.

Инцидент произошел в городе Гульмарг в Гималаях. Как сообщается, из-за сильного ветра на трос упало дерево.

Издание отмечает, что еще около ста человек застряли на высоте, они ожидают эвакуации. По информации Reuters, их уже спасли.

Гульмарг расположен на склоне хребта Пир-Панджал на высоте двух-четырех километров над уровнем моря. В зимнее время поток туристов, приезжающих на горнолыжный курорт, самый большой: канатная дорога пропускает около 600 человек в час. Летом в город прибывают, чтобы поиграть в гольф или покататься на горном велосипеде.