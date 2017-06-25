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Мэрайя Кэри с сыном приехала в Баку фото

 

В рамках развлекательной программы Гран-при Азербайджана "Формулы-1" в Баку выступит суперзвезда Мэрайя Кэри, сообщает Trend. Концерт на главной сцене Baku City Circuit на Приморском бульваре с участием артистки состоится 25 июня.

Мэрайя Кэри уже приехала в Баку. У себя на странице в Instagram певица поделилась фотографией вместе с сыном Морокканом и знаменитым пилотом Льюисом Хэмилтоном, подписав снимок: "Мы рады быть здесь".

Отметим, что звезды мировой музыкальной сцены – Таркан, Николь Шерзингер, группа The Black Eyed Peas и Мэрайя Кэри являются хэдлайнерами концертной программы гоночного уикэнда Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

Концертную программу на главной сцене Baku City Circuit на Приморском бульваре открыл 23 июня турецкая звезда Таркан. 24 июня выступили Николь Шерзингер и группа The Black Eyed Peas.

Кульминацией гоночного уик-энда станет выступление одной из суперзвезд - Мэрайи Кэри – 25 июня вечером после торжественной церемонии вручения трофеев.

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