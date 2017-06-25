Чавушоглу о призывах закрыть военную базу в Катаре

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал призывы к закрытию турецкой военной базы в Катаре, передает Anadolu.

Министр напомнил, что данное условие было включено в перечень 13 требований, предъявленных несколькими арабскими государствами официальной Дохе.

Глава турецкой дипломатии напомнил, что решение об открытии военной базы было принято двумя суверенными государствами – Турцией и Катаром.

По его словам, позиция Анкары по данному поводу доведена и до сведения Саудовской Аравии.

"Во вчерашней беседе с главой МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейром я обозначил линию Анкары по этому вопросу. Саудовский министр пытался как-то разъяснить данный вопрос, однако это неверно. Надеюсь, что ошибочные подходы будут пересмотрены, и наши братья из Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара и ОАЭ сядут за стол переговоров и урегулируют все разногласия", - сказал турецкий министр, подчеркнув при этом, что Турция со своей стороны готова оказать посильную поддержку в устранении межгосударственных противоречий.

Чавушоглу отметил, что Анкара не делает различий в отношениях между странами Персидского залива.

"Наша реакция на кризис в Заливе была бы точно такой же, если бы ограничения были введены не против Катара, а в отношении Саудовской Аравии. Все эти страны мы считаем братскими. Турция выступает за диалог и мир", - сказал министр.