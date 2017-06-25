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Bloomberg: «Трамп хочет добиться доминирования США в энергетике»

 

Президент США намерен объявить «неделю энергетики» и призвать к увеличению экспорта нефти и газа с целью достичь господства в этой сфере, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома.

Как стало известно агентству, Трамп хочет подчеркнуть, что США готовы стать нетто-экспортером нефти, газа, угля и других видов энергоресурсов. На будущей неделе президент также должен выступить в министерстве энергетики с речью, посвященной тому, как экспорт углеводородов из Соединенных Штатов увеличивает роль страны на международной арене и укрепляет отношения с союзниками.

Администрация Трампа приступила к пересмотру многих существующих нормативных актов, ограничивающих развитие энергетики, говорится в статье. По указанию президента органы исполнительной власти занялись устранением законодательных барьеров, препятствующих добыче энергоресурсов внутри страны.

Стремление Трампа к господству США в энергетике журналист называет «шагом вперед», так как долгие годы политики и представители отрасли говорили лишь о достижении «энергетической независимости» страны от иностранных поставщиков нефти и газа. Однако иронию ситуации автор видит в том, что некоторые шаги Белого дома могут лишь осложнить обстановку на рынке углеводородов, который уже и так страдает от перенасыщения.

По оценкам Управления по информации в области энергетики, которое является подразделением министерства энергетики США, в следующем году объемы добычи нефти достигнут отметки в 10 миллионов баррелей в сутки. Таким образом будут превышены рекордные показатели 1970 года, пишет Bloomberg.

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