Эпидемический подъем заболеваемости гепатитом А - инфекцией, при которой единственным источником вируса является человек, наблюдается уже более года, с февраля 2016. По информации Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC), с июня 2016 года по 28 апреля 2017-го в европейских странах зарегистрировано 674 случая заболеваний гепатитом А.

Учитывая неблагоприятную ситуацию с этим опасным недугом у ближайших соседей, Минздрав РФ рекомендовал россиянам делать прививку при посещении Европы. Особо подчеркивается, что в Европе планируются в скором времени ЛГБТ-фестивали, в то время как большинство зараженных именно гомосексуалисты.

Наибольшее число заражений наблюдается через прямой контакт с инфицированным человеком, заражение же через воду или продукты оценивается как низкое.

Будут ли и в Азербайджане предложены прививки для граждан, собирающихся посетить Европу? С таким вопросом haqqin.az обратился к члену комиссии по профилактике, диагностике и лечению вирусных гепатитов Минздрава республики профессору Хагигат Гадировой.

"Сразу скажу, что особой необходимости в этом не вижу. Следует констатировать, что гепатит А в последнее время у нас встречаются реже, чем раньше, и это результат плодотворной работы Министерства здравоохранения. Мы регулярно проводим просветительскую работу среди населения, в частности в школах и вузах. Может, в России или в других странах проблема с гепатитом А стоит остро, но в Азербайджане эта болезнь сведена почти на нет. Кроме того, не стоит забывать о ментальности нашего народа. Поэтому опасности распространения гепатита А в стране не вижу. Для того чтобы просто обезопасить себя в повседневной жизни, достаточно ежедневно выполнять простые и всем привычные правила. Профилактика гепатита А заключается прежде всего в соблюдении норм гигиены. Надо мыть руки перед едой и после посещения улицы, не следует купаться в сомнительных водоемах, избегать попадания такой воды в организм", - рекомендует профессор Х.Гадирова.