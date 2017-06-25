Полиция Стамбула применила резиновые пули против ЛГБТ-активистов

Полиция Стамбула применила резиновые пули против четырех десятков ЛГБТ-активистов, собравшихся в воскресенье, 25 июня, на площади Таксим в центре турецкой столицы, чтобы провести гей-парад. Как отметили корреспонденты агентства AFP, полицейских на площади оказалось больше, чем участников парада. Несколько человек были задержаны.

Мероприятия ЛГБТ-активистов запрещают в Стамбуле третий год подряд. В этом году губернатор провинции Стамбул мотивировал свое решение тем, что акция угрожает безопасности туристов и общественному порядку. Правозащитная организация Amnesty International (AI) высказала "глубокую обеспокоенность" подобными действиями властей и призвала Анкару отменить запрет. Вместо того чтобы запрещать парады, государство должно их защищать, отметили правозащитники.

Резко отреагировали и в Германии. Депутат бундестага Волькер Бек (Volker Beck) назвал действия турецких властей "явным нарушением Европейской конвенции по правам человека". Политик призвал правительство Германии вмешаться в ситуацию.